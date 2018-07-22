Модель приложила младенца к груди прямо на подиуме, моралисты негодуют

Пока в обществе спорят о грудном вскармливании, на модном показе купальников появилась кормящая мать, и это вызвало бурю негодования.

КИШИНЕВ, 22 июл — Sputnik. Мама, которая кормит младенца грудью — это трогательно и красиво, считается в нашей стране. Однако на Западе все это выглядит немного иначе: грудное вскармливание там стало символом борьбы женщин за свои права.

Многие требуют, чтобы матерям запретили кормить младенцев грудью в публичных местах, а видные общественные деятели консервативного толка заявляют, что появление женщин, прикладывающих младенца к груди в рекламе, телешоу и в социальных сетях — это "безвкусно" и "отвратительно".

Феминистки яростно возражают — они убеждены, что навязчивое внедрение в массовое сознание образа женщины как "сексуального объекта" — это вид дискриминации, когда женщине оставляют лишь одну социальную роль — быть мужской игрушкой.

© AP Photo / Lynne Sladky Пляжная мода на Miami Swim Week: откровенные бикини и купальники 21

В этой непростой обстановке популярный в США журнал Sports Illustrated провел модный показ купальников, который закончился настоящим скандалом.

Модель Мара Мартин вышла на подиум с младенцем, которого кормила грудью.

"Материнство — это красиво, а женщина имеет право чувствовать себя полноценной, даже если не соответствует жестким модельным стандартам" — такова была идея этого дефиле, как позже объясняли организаторы шоу.

После нашумевшего шоу многие газеты вышли с заголовками, где появление кормящей матери на подиуме было названо "смелым" и "вдохновляющим", а сама Мара написала в Instagram: "Я так благодарна за вашу поддержку и надеюсь, что это нормализует ситуацию вокруг грудного вскармливания, а также покажет другим, что женщины могут все!"

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Однако, как легко было ожидать, далеко не все были впечатлены. На Мару Мартин и организаторов шоу обрушился шквал критики, а "тролли" не стесняются выплескивать свою ненависть в социальных сетях, оскорбляя и преследуя возмутившую их модель. Дошло до того, что отдельные комментаторы пообещали подать на Мару в суд за непристойное поведение.

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