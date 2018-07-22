Модель приложила младенца к груди прямо на подиуме, моралисты негодуют

КИШИНЕВ, 22 июл — Sputnik. Мама, которая кормит младенца грудью — это трогательно и красиво, считается в нашей стране. Однако на Западе все это выглядит немного иначе: грудное вскармливание там стало символом борьбы женщин за свои права.
Многие требуют, чтобы матерям запретили кормить младенцев грудью в публичных местах, а видные общественные деятели консервативного толка заявляют, что появление женщин, прикладывающих младенца к груди в рекламе, телешоу и в социальных сетях — это "безвкусно" и "отвратительно".
Феминистки яростно возражают — они убеждены, что навязчивое внедрение в массовое сознание образа женщины как "сексуального объекта" — это вид дискриминации, когда женщине оставляют лишь одну социальную роль — быть мужской игрушкой.
В этой непростой обстановке популярный в США журнал Sports Illustrated провел модный показ купальников, который закончился настоящим скандалом.
Модель Мара Мартин вышла на подиум с младенцем, которого кормила грудью.
"Материнство — это красиво, а женщина имеет право чувствовать себя полноценной, даже если не соответствует жестким модельным стандартам" — такова была идея этого дефиле, как позже объясняли организаторы шоу.
После нашумевшего шоу многие газеты вышли с заголовками, где появление кормящей матери на подиуме было названо "смелым" и "вдохновляющим", а сама Мара написала в Instagram: "Я так благодарна за вашу поддержку и надеюсь, что это нормализует ситуацию вокруг грудного вскармливания, а также покажет другим, что женщины могут все!"
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Однако, как легко было ожидать, далеко не все были впечатлены. На Мару Мартин и организаторов шоу обрушился шквал критики, а "тролли" не стесняются выплескивать свою ненависть в социальных сетях, оскорбляя и преследуя возмутившую их модель. Дошло до того, что отдельные комментаторы пообещали подать на Мару в суд за непристойное поведение.
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The face you make when your mom makes it to the final 16 of the @si_swimsuit Swim Search!! Im so so so thankful for the entire team at sports illustrated for picking me! @mj_day (and team)… you guys are THE FREAKING BEST! And to EVERY girl that casted from the online submissions to the open call.. you all rock. My fellow girls in the final 16.. LETS DO THIS!!! Congratulations to every single one of you!!!! #ownit #siswimsearch #imfreakingoutwithexcitement #modelmom #letsdothis #loveyouguys