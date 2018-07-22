Бесстрашный рыжий кот сел на капот авто и показывает хозяину дорогу - видео

Бывают ездовые собаки — они возят людей и груз. А вот "ездовые коты" — это, когда они сами ездят. Кто сказал, что "пушистые разбойники" боятся рева мотора? В сети полно видео, доказывающих, что эти "домашние хищники" ничего не боятся.

Посмотрите, как этот рыжий кот мчится на капоте автомобиля по кладбищу, да еще указывает водителю дорогу как выбраться из этого не комфортного места.

А на эти кадрах видно, что даже бездорожье не помеха прокатиться с ветерком на капоте. Похоже, многое люди не знают о мурлыках.

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