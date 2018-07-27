"Заводной лимон" - новое вирусное видео взорвало Сеть

Это невероятно: двухминутный "документальный фильм" о лимоне, который катится вниз по холму и все никак не может остановиться, стал шедевром июля. Пока неизвестно, станет ли видео культовым, как роман Энтони Бёрджесса "Заводной апельсин" (1962 год) и его одноименная экранизация, которая вышла в 1971 году (фильм, напомним, снял Стенли Кубрик, лента получила множество наград), или лимон, все-таки, не докатится до такого успеха? Зато более 9 миллионов просмотров у цитруса.

Today as I was walking home after my run I saw a large lemon rolling down the hill. It kept rolling for about a quarter mile. And now you can see it, too. pic.twitter.com/dQoHi4RrXS — Mike Sakasegawa (@sakeriver) 11 июля 2018 г.

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Ролик снял житель Сан Диего Майк Сакасегава (Mike Sakasegawa). "Сегодня, когда шел домой с пробежки, увидел большой лимон, который катился с холма. Он катился около 400 метров", — подписал он свой пост.

Майк забрал лимон себе и взвесил его — оказалось, что цитрус весит 262 грамма.