Церковь в день Крещения Руси предостерегла от увлечения язычеством

КИШИНЕВ, 28 июл — Sputnik. Современные условия жизни, суета и суматоха часто приводят людей на ошибочный путь, в особенности касаемо вопросов, связанных с верой или идеологическими воззрениями человека.

Неоязычество в современном мире часто связано с радикальным национализмом и может представлять угрозу для государства, особенно — для многонациональной общности людей, заявил в субботу РИА Новости председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в интервью по случаю 1030-летия Крещения Руси.

"В условиях духовного, социального, экономического кризиса сопряженный с неоязычеством культ силы становится опасным. Неоязычество также связано с радикальным национализмом, а это может представлять угрозу и для государства", — сказал митрополит Иларион.

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По словам митрополита Илариона, в новейшей истории европейских цивилизаций были попытки возвращения к неоязычеству, даже на уровне государственной идеологии — как это было в Германии при Третьем рейхе, — но эти попытки потерпели поражение.

"Славянское неоязычество выглядит особенно жалко: ведь если не считать общеизвестных подделок вроде "Велесовой книги", все реальные исторические сведения о почитавшихся славянами божествах сохранились лишь благодаря фрагментарным упоминаниям христианских письменных источников. Любая попытка реконструкции культов и ритуалов дохристианской Руси не более исторична и достоверна, чем ролевые игры поклонников Толкиена", — отметил архиерей.

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В то же время дохристианская, языческая Русь была известна цивилизованному миру, в основном, своими разбойничьими набегами, дикими нравами и богатыми возможностями торговли, прежде всего, рабами, признал представитель Русской церкви.