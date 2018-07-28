Решение суда: генсека ОДКБ выпустят на свободу под залог

КИШИНЕВ, 28 июл — Sputnik. Генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров может быть выпущен под залог. Об этом в беседе с журналистами сказал его адвокат Мигран Погосян, сообщает Sputnik Армения.

Он отметил, что суд первой инстанции удовлетворил ходатайство следствия об аресте Юрия Хачатурова.

"Залог разрешен как мера пресечения, пусть и альтернативная", — заметил Погосян. До выплаты залога Хачатуров формально остается под стражей.

"Это не огромная сумма, как по другим громким делам", — сказал он. На уточняющий вопрос журналистов Погосян добавил, что это будет сумма до 5 миллионов драмов (более 10 тысяч долларов США). При этом он не уточнил, кто из членов семьи внесет необходимую сумму.

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В то же время покидать пределы Армении Хачатуров не сможет. На вопрос о том, не учел ли суд то обстоятельство, что Хачатурову необходимо исполнять должностные обязанности в Москве, адвокат ответил, что такой вопрос не обсуждался. При этом он не думает, что после внесения залога Хачатуров сразу покинет страну.

Специальная следственная служба Армении (ССС) в четверг предъявила обвинение Хачатурову в свержении конституционного порядка в 2008 году и обратилась в суд для выбора ареста в качестве меры пресечения. Сам генсек ОДКБ заявил, что не признает себя виновным по предъявленным обвинениям.

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Роль Хачатурова в событиях 2008 года следователи не уточняют, однако известно, что 1 марта 2008 года Хачатуров командовал ереванским гарнизоном вооруженных сил Армении. С 2017 года он является генеральным секретарем ОДКБ.

Напомним, 1 марта 2008 года силовики разогнали массовый протест сторонников первого президента Армении Левона Тер-Петросяна. Было применено боевое оружие, погибли 10 человек. Никто из организаторов и исполнителей убийств не наказан.