Звездные войны: что заставляет США разместить оружие в космосе

США намерены "во что бы то ни стало" разместить оружие в космосе, пишут СМИ.

КИШИНЕВ, 28 июл — Sputnik. Космические вооружения сегодня называют оружием будущего. Развитые страны стремятся максимально освоить космос именно в этом направлении.

В США хотят размещать в космосе оружие и датчики для обнаружения пуска ракет, следует из окончательного проекта военного бюджета на 2019 год, сообщают американские СМИ.

Сообщается, что сенат требует "во что бы то ни стало" разместить вооружения в околоземном пространстве, даже если это не совпадает с национальной стратегией противоракетной безопасности и идет вразрез с мнением американских военных экспертов. На данный момент согласованный двумя палатами конгресса проект бюджета на 716 миллиардов долларов ожидает подписания президентом Соединенных Штатов.

© Sputnik / Sergey Pyatakov Россия выступает за запрет гонки вооружения в космосе

Отмечается также, что датчики должны появиться к 2022 году. Они будут следить за определенными частями мира и странами, например Ираном и КНДР.

Ранее в США уже разрабатывалась программа Стратегической оборонной инициативы (СОИ), также известная под названием "звездные войны". Об этом в марте 1983 года объявил президент страны Рональд Рейган. СОИ должна была обеспечить превосходство Соединенных Штатов в космосе посредством развертывания космических вооружений, способных перехватывать баллистические ракеты и их боевые блоки на всех участках полета, включая стартовые.

Космическая гонка

На одобрение американского проекта оборонного бюджета отреагировали в МИД. Российское внешнеполитическое ведомство выпустило заявление, в котором призвало Вашингтон отказаться от создания эшелона космических средств.

"Действия американских законодателей отнюдь не способствуют конструктивности диалога по вопросам стратегической стабильности, а также созданию благоприятной атмосферы в рамках обзорного процесса по дестабилизирующему воздействию на стратегическую стабильность и международную безопасность", — высказали свое мнение дипломаты.

Ранее также президент России Владимир Путин отмечал, что Москва заинтересована в сдерживании гонки вооружений, однако усомнился, что это совпадает с интересами американской стороны.