Женщина-полицейский застрелила мать и сына из пистолета своего мужа

Сотрудница полиции находилась в декретном отпуске, утверждается, что она страдала от послеродовой депрессии.

КИШИНЕВ, 30 июл — Sputnik. Трагедия, случившаяся близ города Тыргу-Жиу, административного центра жудеца Горж, шокировала жителей Румынии. Сотрудница полиции, которая находилась в декретном отпуске, застрелила свою мать, ранила шестимесячного сына, а затем покончила с собой. Позже ребенок умер в больнице, сообщают СМИ Румынии.

Выстрелы женщина, работавшая в отделе полиции на железной дороге, произвела из табельного пистолета своего мужа, который также работает в МВД. Полиция рассматривает все версии произошедшего, в том числе не исключает и участие мужа — тот заявляет, что обнаружил безжизненные тела, когда вернулся из магазина.

Мать женщины была найдена в постели с огнестрельным ранением в области груди. Стрелявшая лежала здесь же, возле входной двери, рядом с выпавшим из руки пистолетом. Шестимесячный младенец получил тяжелую травму головы и позже скончался в реанимационном отделении больницы. Характер травмы, нанесенной ребенку не уточняется, неясно, было ли ранение огнестрельным.

Семья жила в селе Бэлешть, недалеко от города Тыргу-Жиу, около полугода, и соседи говорят, что не слышали ссор или ругани между супругами. Как сообщается, оружие мужа хранилось по всем правилам, в металлическом сейфе.

Покончившая с собой женщина 12 лет работала в структурах МВД Румынии и последнюю психологическую проверку прошла в мае 2017 года. Некоторые источники утверждают, что она страдала тяжелой послеродовой депрессией.