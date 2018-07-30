Афины затопило водой и грязью, а Греция еще не оправилась после пожаров

Греция переживает один катаклизм за другим, после серии лесных пожаров в столице страны произошло наводнение.

КИШИНЕВ, 30 июл — Sputnik. Печальное зрелище представляют собой Афины — северные пригороды греческой столицы занесены грязью и илом после мощного наводнения, которое обрушилось на город в результате сильного шторма.

A few days after the forest fires, Northern Athens has just been hit by a flash flood pic.twitter.com/fuEgmP8MQ3 — Christian Henderson (@CjvHenderson) 26 июля 2018 г.

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Городские службы устраняют последствия наводнения, однако многие улицы до сих пор более похожи на дно реки, чем на городские кварталы. Шторм обрушился на Афины в четверг, но к понедельнику работы осталось еще более чем достаточно. Кадры последствий наводнения очевидцы публикуют в социальных сетях.

Во время наводнения в пожарную службу Афин поступило более 140 телефонных звонков с просьбой о помощи, сообщают греческие СМИ.

Напомним, что на прошлой неделе в Греции произошла серия лесных пожаров с трагическими последствиями — по последним данным, число погибших в огне достигло 91 человека.