В Волгодонске Додон открыл памятник дружбы Петра I и Дмитрия Кантемира

КИШИНЕВ, 30 июл — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон принял участие в открытии памятника дружбы Петра I и Дмитрия Кантемира в российском Волгодонске. Это первый памятник, посвященный историческому союзу российского императора и молдавского господаря.

Открытие памятника состоялось сегодня, 30 июля, в рамках однодневного рабочего визита делегации Молдовы, которую возглавил Игорь Додон, в Ростовскую область России. Памятник установлен на площади Ленина, он был открыт в Международный день дружбы и символизирует многовековую дружбу российского и молдавского народов, сообщил в Facebook президент Молдовы.

"В июле 2016 года, еще в качестве председателя Партии социалистов, я заложил первый камень в основание будущего монумента. Город Волгодонск неслучайно был выбран местом открытия памятника – это своеобразная "столица" виноградарства на юге России, — написал Игорь Додон. — Известно, что первые виноградники появились в этих краях еще в первом тысячелетии до нашей эры. А столетия спустя Петр Первый издал указ, предписав местному казачеству заниматься выращиванием винограда, поскольку в этом крае наиболее подходящий для этого климат. На ростовской земле появились сорта винограда из многих стран, в том числе и из Молдовы, а дружба русского царя и молдавского господаря ускорила развитие виноделия на юге России – вот так и переплелись судьбы наших народов".

Торжественное открытие памятника было организовано Союзом дружбы России и Молдовы, инициатива возведения монумента принадлежит депутату Госдумы РФ VI созыва Олегу Пахолкову. В церемонии приняли участие представители правительства Ростовской области, администрации города Волгодонска, посольства Молдовы в России.

"О двусторонних отношениях России и Молдовы очень много говорят. Шестьсот-семьсот тысяч наших граждан постоянно находятся на территории России и чувствуют себя здесь, как дома, — заявил на церемонии открытия памятника Игорь Додон. — Их принимают, считают родными, считают своими. И мы друг друга очень хорошо понимаем и много веков очень хорошо, по-братски поддерживаем, дружим, живем вместе. У людей, которые пытаются это разрушить, ничего не получится".