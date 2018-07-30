Россия создаст в Румынии новые рабочие места

Пока в Молдове обсуждают, как восстановить отношения с Москвой, сеть супермаркетов из России открывается в Румынии.

КИШИНЕВ, 30 июл — Sputnik. Российская сеть супермаркетов "Светофор" приходит в Румынию под брендом "Mere" ("Яблоки") и будет конкурировать с сетями Lidl и Penny Market, сообщает газета Ziarul Financiar. По информации газеты, в течение двух лет компания планирует открыть в Румынии 100 дисконтных магазинов.

Представители компании, отвечающие за развитие бизнеса в Румынии, заявили, что бюджет инвестиций будет соразмерен ситуации на рынке. Кроме Румынии, в список перспективных направлений для расширения деятельности "Светофора" входят рынки Польши и Германии.

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"Первые магазины будут открыты в сентябре в Снагове и Брашове, а концу года мы планируем открыть 16 магазинов", — заявил Андрей Филип, директор по закупкам компании Torgservice RM SRL, которая управляет бизнесом "Светофора" в Румынии. По данным портала, российская компания уже наняла более 50 сотрудников.

"Мы смотрим на многие регионы Румынии, и откроем магазины там, где увидим потенциал. Румыния была выбрана потому, что рынок ритейла здесь похож на российский на уровне потребительских привычек и покупательной способности", — заявил для портала Progresiv менеджер по закупкам компании Даниел Василе.

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По его словам, первые магазины будут располагать площадью от 800 до 1200 квадратных метров и порядка 20 сотрудников на каждый дисконтный супермаркет.

Ассортимент будет состоять на 70 процентов из продовольствия и на 30 процентов из непродовольственных товаров местного происхождения. Ритейл-сеть будет ориентирована главным образом на потребителей с небольшими и средними доходами.

Сеть супермаркетов "Светофор" была основана в 2009 году семьей Шнайдер и обладает более чем 800 магазинами в России, Белоруссии, Казахстане, Азербайджане и Китае. Первый магазин был открыт в Красноярске.