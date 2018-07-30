Без особых условий: Трамп заявил о готовности к встрече с президентом Ирана

Американский лидер сообщил, что хотел бы, чтобы встреча с Хасаном Роухани закончилась конкретными результатами и договоренностями.

КИШИНЕВ, 30 июл — Sputnik. Президент США Дональд Трамп не исключил в будущем встречи с иранским лидером Хасаном Роухани, заявив, что желание должно исходить от Ирана, а дополнительных условий не требуется. Об этом сообщило РИА Новости.

"Говорить с другими людьми нужно, особенно когда вы говорите о возможной войне и гибели людей. Ничего нет плохого в таких встречах. Мы встретились с главой КНДР Ким Чен Ыном, у нас нет запусков в течение последних восьми месяцев. Заключенные вернулись домой. Столько хорошего случилось и позитивного. У меня была великолепная встреча с президентом (РФ Владимиром Путиным)", — заявил Трамп на пресс-конференции в понедельник, отвечая на вопрос о возможности встречи с иранским лидером.

Однако президент США выразил сомнение, что Тегеран готов на подобную встречу.

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"У них тяжелые времена. Я отменил иранскую сделку, это была странная сделка… Если они захотят встретиться, нет никаких дополнительных условий. Мы встретимся обязательно. Но не думаю, что они готовы", — сказал Трамп.

По словам американского лидера, он готов к встрече "не из соображений силы или слабости, а потому что это просто правильный поступок".

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"Если мы придём к чему-то многозначительному, а не к такой потере бумаги, как это было с предыдущей сделкой (ред. — ядерным соглашением по Ирану), я бы точно хотел встретиться", — заключил Трамп.

Ранее СМИ сообщали, что Трамп восемь раз предлагал Хасану Роухани провести встречу, когда глава Ирана в последний раз посещал здание ООН в Нью-Йорке.