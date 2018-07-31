Российские дипломаты выехали на опознание убитых в ЦАР журналистов

КИШИНЕВ, 31 июл — Sputnik. Три человека с пресс-картами, предположительно, выходцы из России, убиты в Центрально-Африканской Республике, передало РИА Новости со ссылкой на сообщение агентства Франс Пресс. Тела обнаружили в 23 километрах от Сибута, жертвы были убиты неустановленными вооруженными людьми.

Посольство РФ в Центрально-Африканской Республике выясняет, являлись ли погибшие гражданами России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Дипломаты уже выехали на опознание.

© Photo : из личного архова Елены Гродзиевской Наши в Тунисе, или ходят ли молдаване в Африку гулять?

Некоторые СМИ ранее сообщили, что двое из трех человек были сотрудниками издания "Известия".

В пресс-службе компании рассказали, что ни один журналист издания в последнее время на территории Центрально-Африканской Республики не находился.

"Все сотрудники редакции работают в стандартном режиме, никакой информации о каких-либо чрезвычайных происшествиях с нашими журналистами у нас нет", — также говорится в сообщении.