Российские дипломаты выехали на опознание убитых в ЦАР журналистов

КИШИНЕВ, 31 июл — Sputnik. Три человека с пресс-картами, предположительно, выходцы из России, убиты в Центрально-Африканской Республике, передало РИА Новости со ссылкой на сообщение агентства Франс Пресс. Тела обнаружили в 23 километрах от Сибута, жертвы были убиты неустановленными вооруженными людьми.
Посольство РФ в Центрально-Африканской Республике выясняет, являлись ли погибшие гражданами России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Дипломаты уже выехали на опознание.
Некоторые СМИ ранее сообщили, что двое из трех человек были сотрудниками издания "Известия".
В пресс-службе компании рассказали, что ни один журналист издания в последнее время на территории Центрально-Африканской Республики не находился.
"Все сотрудники редакции работают в стандартном режиме, никакой информации о каких-либо чрезвычайных происшествиях с нашими журналистами у нас нет", — также говорится в сообщении.