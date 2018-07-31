В МИД России назвали имена убитых в Африке журналистов

По предварительной информации, убитые в Центральноафриканской республике журналисты работали без аккредитации, детали случившегося выясняются.

КИШИНЕВ, 31 июл — Sputnik. В Центрально-Африканской Республике убиты российские журналисты Орхан Джемаль, режиссер-документалист Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко, заявили в МИД РФ. Об этом сообщило РИА Новости.

© Sputnik / Российские дипломаты выехали на опознание убитых в ЦАР журналистов

Их тела уже доставили в Банги. В МИД также сообщили, что посольство не знало о пребывании на территории страны российских журналистов.

"Сотрудники нашей дипмиссии находятся сейчас в тесном контакте с местными правоохранительными органами и правительственными структурами на предмет выяснения всех обстоятельств гибели российских граждан и проведения мероприятий по отправке тел на Родину. Выражаем соболезнования родным и близким погибших и готовы оказать их семьям необходимую поддержку", — отметили в российском министерстве.