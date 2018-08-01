Пока все спали: поражение "Шерифа", авиакатастрофа, страны, где хочется остаться

КИШИНЕВ, 1 авг – Sputnik. Тираспольский "Шериф" не сумел выйти в следующий квалификационный раунд Лиги чемпионов.

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После гостевого поражения со счетом 0:1 против македонской "Шкендии" тираспольчане сыграли с этой командой вничью на своем поле. Хозяева владели преимуществом, имели много шансов отличиться, но в итоге забить так и не смогли – 0:0.

Таким образом, тираспольчане отправляются играть в третьем отборочном раунде Лиги Европы. Соперником станет победитель пары ФК "Санта-Колома" (Андорра) — "Валюр" (Исландия). В первой встрече "Санта-Колома" на своем поле победила со счетом 1:0.

Игры этой стадии состоятся 9 и 16 августа.

Крушение самолета в Мексике

Самолет Embraer 190 мексиканской авиакомпании Aeromexico разбился во вторник при взлете из аэропорта Дуранго, выполняя рейс в Мехико.

Министр связи и транспорта Мексики Херардо Руис Эспарса сообщил, что в госпиталях остаются 98 пострадавших после аварии самолета Aeromexico в штате Дуранго.

"В отношении аварии Aeromexico в городе Дуранго из 103 человек, которые находились на борту, установлено местонахождение 101, из них 98 оказывается помощь в различных госпиталях. Аэропорт (Дуранго) возобновил свою работу", — написал Эспарса в своем микроблоге в Twitter.

Причиной аварии самолета компании Aeromexico в мексиканском штате Дуранго могли стать погодные условия, сообщила во вторник компания OMA Aeropuertos, управляющая аэропортами в этой части страны.

Вышел на свободу убийца сестры Серены и Винус Уильямс

В США досрочно освободился из тюрьмы Роберт Эдвард Максфилд, который в 2006 году получил 15 лет тюремного заключения за убийство Йетунды Прайс – старшей сводной сестры теннисисток Серены и Винус Уильямс, пишет TMZ.

© Sputnik / Alexey Kudenko Почему теннисистки стонут

Преступление было совершено 14 сентября 2003 года в пригороде Комптон. Бытовая ссора с участием Прайс вылилась в стрельбу. 31-летняя женщина получила несколько ранений, от которых и скончалась. У погибшей осталось трое детей.

В 2009 году Серена в одном из интервью сообщила, что трагическая смерть ее сестры стала причиной ее личных проблем.

Нелегальное оружие

Изготовление оружия на 3D-принтере незаконно, американская администрация будет рассматривать этот вопрос для защиты граждан, заявил журналистам представитель Белого дома Хоган Гидли, которого цитирует РИА Новости.

"Президент привержен безопасности всех американцев и считает это своей главной задачей. В Соединенных Штатах в настоящее время незаконно владеть или изготовлять полностью пластмассовый пистолет любого типа, в том числе выполненный на 3D-принтере", — сказал он.

© Sputnik / Мирослав Ротарь Прощай, оружие! 11

Президент США Дональд Трамп уже заявил, что изучает вопрос, связанный с возможной продажей в стране пластикового оружия, созданного на 3D-принтере, и уже обсудил его с Американской стрелковой ассоциацией (NRA).

Ранее сообщалось, что американский оружейник-энтузиаст, основатель компании Defense Distributed Коди Уилсон (Cody Wilson) изобрел первый пистолет, основные компоненты которого можно распечатать на 3D-принтере.

В мае 2013 года месяца Уилсон объявил об успешном испытании модели "Освободитель", а затем выложил в свободный доступ чертежи, по которым пистолет можно распечатать самостоятельно. Из всех деталей пистолета лишь одна — боек — делается из металла, а остальные изготавливаются послойно из пластика на принтере. Распространение чертежей в интернете вызвало обеспокоенность властей в ряде стран, в том числе и из-за того, что такие пистолеты не обнаруживаются металлодетекторами. Власти США потребовали удалить чертежи из интернета. Уилсон подал в суд на правительство страны в 2015 году.

В понедельник стало известно, что генеральные прокуроры десяти штатов США подали иск против администрации Трампа из-за разрешения публиковать в интернете инструкции по сборке пистолета на 3D-принтере. Иск также направлен против компании Defense Distributed и фонда "Вторая поправка".

Страны, откуда не хочется уезжать

Сервис путешествий Туту.ру выяснил, из каких стран туристам не хочется уезжать — время между рейсом "туда" и "обратно" очень велико.

© Sputnik / Алексей Вовк Страшная красота: почему туристов так тянет в города-призраки

Специалисты сервиса проанализировали все проданные авиабилеты из любого города России за последний год (с 1 июля 2017 по 1 августа 2018).

На первом и втором месте рейтинга два государства Северной Америки — Канада и США. Российские путешественники проводят там примерно по месяцу — 31 и 29 дней соответственно.

На третьем месте Индия, куда в среднем туристы летают на три недели. Примерно столько же путешественники отводят на Вьетнам и Южную Корею.

Интересно, что в первую тройку попали не только самые дорогие по стоимости перелета страны. Например, больше 50 тысяч рублей в среднем стоят путешествия на Кубу и в Индонезию, но туристы проводят в этих странах чуть больше двух недель.

Меньше всего времени путешественники проводят в Эстонии — всего четыре дня. В среднем пять дней туристы отводят на поездку в Белоруссию и Финляндию, шесть дней — в Латвию. По неделе россияне проводят в Литве, Словакии, Польше, Румынии и Швеции.