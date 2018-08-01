Министр обороны Румынии признал: в Девеселу есть баллистические ракеты

Глава Минобороны Румынии удивил общественность своим публичным заявлением, по итогам которого ему пришлось оправдываться и объяснять, что он имел ввиду.

КИШИНЕВ, 1 авг — Sputnik. Министр национальной обороны Румынии Михай Фифор менее, чем за сутки успел сделать громкое заявление о наличии на базе в Девеселу баллистических ракет, а затем опровергнуть свои же слова, отметив, что это была ошибка и он такого утверждать не мог.

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"Очевидно, что президент России Владимир Путин не будет доволен тем, что в Румынии развиваются очень серьезные военные возможности. Как сможет когда-либо президент Путин быть довольным тем, что в Румынии есть военная база в Девеселу с баллистическими ракетами?", — заявил Фифор накануне в эфире Antena 3.

После появившейся в скором времени реакции в прессе, упрекнувшей министра обороны в том, что он сказал не то, что нужно, так как в Девеселу находятся ракеты-перехватчики, а не баллистические, чиновник поспешил сделать еще одно заявление.

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"Никогда не подумаю, что кто-то мог утверждать, что на базе в Девеселу есть баллистические ракеты. Вчера вечером я заявил, что у нас есть база в Девеселу, которая занимается баллистическими ракетами. На базе в Девеселу нет баллистических ракет. Это была ошибка восприятия, в худшем случае — речевая ошибка, но не смогу утверждать когда-либо, что на базе в Девеселу есть баллистические ракеты", — цитирует слова Фифора stiripesurse.ro.

Румынский министр в следующем месяце предпримет визит в США. Посол Румынии в Соединенных Штатах Георге-Кристиан Майор заявил в понедельник в интервью американскому изданию Politico, что Фифор встретится с министром обороны Джеймсом Мэттисом, с которым обсудит вопросы, связанные с двусторонним сотрудничеством в области обороны, среди которых — предложение Румынии разместить американский военный контингент на воздушной базе имени Михаила Когэлничану, сообщает agerpres.ro.

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Ранее президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что противоракетный комплекс в Румынии может быть легко укомплектован ракетами средней дальности и боевыми ракетами.