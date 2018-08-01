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Памятник Александру II в столице Богарии - городе София, архивное фото.

Болгария ужесточает визовый режим: коснутся ли нововведения граждан Молдовы

CC BY-SA 2.0 / Dennis Jarvis / Bulgaria-0489 - Parliament House
В мире
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С первого августа в Болгарию не будут пускать туристов, которым запрещен въезд в Шенгенскую зону.

КИШИНЕВ, 1 авг — Sputnik. СМИ Болгарии со ссылкой на информацию МВД сообщили, что с первого августа  в страну не будут пускать туристов, которым в силу ряда причин запрещен въезд в Шенгенскую зону. Такие меры власти Болгарии приняли в соответствии с решением Совета Европейского союза: "Решение Совета ЕС касается всех стран, подключенных к Шенгенской информационной системе. Болгария — одна из таких стран, хотя и не входит в Шенген".

Колючая проволока
© Sputnik / Evghenii Panasenco
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"По словам руководителя туристической компании "Солвекс" Димитра Цонева, болгарские власти рассчитывают прежде всего оградить свою страну от наводнивших Европу мигрантов из Африки и Азии. Именно они чаще всего объявляются персонами нон грата за незаконное пересечение границы и выдворяются за пределы ЕС", — пишет один из российских порталов по туризму.

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По мнению эксперта, ограничения в выдаче виз могут затронуть и туристов, допустивших административные нарушения в какой-либо стране Шенгенской зоны, например, не оплативших дорожные штрафы.

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Теги:
Шенген, шенгензона, въезд, визы, запрет, запрет на въезд, Евросоюз, Болгария, Солнце, Общество
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