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Сотрудники пожарно-спасательных подразделений МЧС России. Архивное фото

Пока все спали: пожар, тайна Бермудского треугольника, смерть Зомби-боя

© Sputnik / Владимир Астапкович
В мире
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О событиях минувшей ночи и раннего утра читайте в традиционной подборке Sputnik Молдова.

КИШИНЕВ, 3 авг – Sputnik. Крупный пожар произошел в центре Красноярска на складе молочной продукции. Возгорание сумели ликвидировать в 4.51 по кишиневскому времени. 

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По информации МЧС, огонь охватил тысячу квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.

В работах по ликвидации возгорания задействовали 46 человек и 15 единиц техники.

Двое полицейских погибли в ДТП, ехав к месту смерти девушки

Двое сотрудников полиции погибли в аварии на Сахалине, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД России.

Оперативная группа полиции направлялась в бухту Тихую Макаровского района для выяснения обстоятельств гибели девушки, которая сорвалась со скалы, сообщили в региональном управлении СК.

"В четверг в 18.30 на 181-м километре трассы Южно-Сахалинск – Оха в районе села Заозерное Макаровского района водитель Toyota Land Cruiser Prado выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение со служебным автомобилем полиции "Нива Шевроле", — пояснили в ведомстве. 

Авария. Архивное фото
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От полученных травм на месте до приезда скорой помощи скончались инспектор ГИБДД Александр Андрейко и старший следователь следственного отделения Екатерина Петриченко. Еще двоих пассажиров служебной "Нивы" – руководителя следственного отдела и эксперта криминалистической группы ОМВД по Макаровскому району – доставили в Поронайскую ЦРБ.

По информации пресс-службы регионального управления МВД, служебный автомобиль ехал с соблюдением скоростного режима.

В региональном управлении СК РФ сообщили, что по факту ДТП возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

Эйфелеву башню откроют для туристов после забастовки

Эйфелева башня откроется для туристов в пятницу после полутора дней забастовки персонала, говорится в коммюнике компании-оператора башни SETE. 

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Одна из самых известных французских достопримечательностей — Эйфелева башня — закрылась для посетителей из-за забастовки персонала днем в среду.

Сообщается, руководство компании и профсоюзы работников в четверг достигли соглашения о завершении забастовки, которое позволит улучшить условия труда сотрудников.

Компания также сообщила, что посетители с билетами, действительными на время забастовки, незамедлительно получат компенсацию.

Эйфелева башня является одним из главных символов Парижа, за прошлый год ее посетили более шести миллионов человек. Башня была построена по заказу правительства Франции к парижской выставке 1889 года по проекту инженера Густава Эйфеля и стала самым высоким сооружением в мире того времени. Первоначально башню планировалось оставить на 20 лет, а затем разобрать, так как многим парижанам не понравился ее дизайн, но за эти годы она стала символом французской столицы.

Тайна Бермудского треугольника раскрыта

Причиной исчезновения кораблей в Бермудском треугольнике могут быть "волны-убийцы" высотой до 30 метров, пишет The Sun. К такому выводу пришли ученые британского Университета Саутгемптона, проведя эксперимент в лабораторных условиях. По их данным, волны, возникающие в этой области из-за столкновения трех мощных штормов, способны рассечь надвое даже огромное судно. 

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Впервые это природное явление, длящееся всего несколько минут, было замечено с помощью спутников в 1997 году у побережья Южной Африки. Некоторые из волн достигали высоты 30 метров.

Команда исследователей построила модель корабля "Циплоп" — огромного судна, на борту которого находилось 300 пассажиров, пропавшего в треугольнике в 1918 году. Из-за кривизны борта и плоского дна модель корабля в ходе эксперимента быстро ушла под воду.

"Зомби бой" из клипа Леди Гаги покончил с собой

Канадец Рик Дженест или "Зомби бой", известный благодаря множеству татуировок и видеоклипу американской певицы Леди Гаги, покончил с собой, сообщает радиостанция Radio Canada со ссылкой на полицию.

Сообщается, Дженест был обнаружен мертвым в среду в Монреале. Ему было 32 года. Согласно данным властей, мужчина испытывал психологические проблемы.

Рик Дженест приобрел популярность в 2011 году после съемок в клипе Леди Гаги на песню "Born This Way", после чего участвовал в множестве показов дизайнеров. Узнав о случившемся, Леди Гага написала в Twitter, что "более чем опустошена" этим известием.

Рик Дженест попал в Книгу рекордов Гиннеса как человек с самым большим количеством татуировок насекомых и костей. Не менее 90% его тела было покрыто татуировками.

Дженест сделал свою первую татуировку после операции по удалению опухоли мозга, которую он пережил в 15 лет. Как сообщает радиостанция, его прозвище "Зомби бой" берет начало именно отсюда.

Теги:
склад, полицейские, гибель, пожар, авария, Эйфелева башня, Зомби-бой, Бермудский треугольник
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