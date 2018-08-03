Опрос показал, что именно раздражает туристов в других путешественниках

КИШИНЕВ, 3 авг — Sputnik. Выезжая в отпуск многие отдыхающие заранее надеются на комфорт и спокойствие, которые им предлагают в различных отелях. Однако, как правило, происходят инциденты, которые могут подпортить нервы тем, кто собрался отдохнуть. И виновниками незначительного дискомфорта становятся те, кто путешествует рядом с вами.

Глобальное исследование, проведенное туроператорами, показало, что на самом деле наиболее раздражает туристов в других путешественниках.

Шумные и излишне говорливые туристы, едущие или отдыхающие рядом, — вот главный раздражитель путешественников по всей планете.

На втором месте оказались зависимые от мобильных устройств, а на третьем — те, кто не чувствителен к культурным нюансам.

Почти половина (47%) респондентов указали в качестве жалобы то, что путешественники тратят слишком много времени на свои мобильные устройства. Наиболее раздражающими таких туристов находят жители Вьетнама, а тайцы наименее склонны нервничать по этому поводу.

© Sputnik / Yana Zaharova Безвыходная ситуация: вреден и крем от загара, и солнце

Опрос также помог выяснить, что в отпуске путешественники в среднем тратят около двух часов за использованием своих мобильных телефонов, что на 15% больше времени, чем когда они путешествуют с друзьями и на 26% больше, если с семьей.

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Единственным исключением стали американцы: они тратят меньше времени за телефонами когда путешествуют с семьей, чем когда отдыхают одни.

Что касается отсутствия чуткости к местной культуре, то оно, по данным опроса, больше всего раздражает жителей Сингапура (63%), филиппинцев (61%) и малазийцев (60%), а также около половины британцев (54%) и две пятых американских путешественников (41%).