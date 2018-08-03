Facebook "упал" – из компании ушел главный специалист по безопасности

Как взаимосвязана остановка работы Facebook и отставка главного специалиста по безопасности этой компании, гадают интернет-пользователи.

КИШИНЕВ, 3 авг — Sputnik. В пятницу, с 19.20 по кишиневскому времени многие пользователи соцсети Facebook минут 20 не могли попасть на свои аккаунты на этом ресурсе.

Судя по тому, что ряд вставок публикаций из Facebook также не работал, интернет-юзеры догадались, что не функционировала вся соцсеть. Вместо вожделенной информации и картинок на белом экране "горели" несколько надписей, самая крупная из которых гласила: "Извините, что-то пошло не так".

© Photo : Captură ecran Facebook

Ранее в этот же день появилась информация о том, что главный сотрудник по вопросам безопасности Facebook Алекс Стамос (Alex Stamos) заявил, что в этом месяце покинет компанию, и замены ему не будет.

Остается лишь гадать, взаимосвязаны ли эти два события.