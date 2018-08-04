Пока все спали: крушение Ми-8, украинская армия, массовое убийство

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КИШИНЕВ, 4 авг – Sputnik. Вертолет Ми-8 в Красноярском крае потерпел крушение утром в субботу.

"В 10.20 (6.20 по кишиневскому времени) 4 августа в Туруханском районе в двух километрах от населенного пункта Игарка произошла жесткая посадка вертолета Ми-8", — сообщили в ГУ МЧС по Красноярскому краю.

При падении вертолет полностью разрушился и сгорел. В СК подтвердили гибель всех пассажиров и членов экипажа.

"Вертолет разбился в районе Ванкорского месторождения. На борту находились три члена экипажа и 15 вахтовиков, все погибли. Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц)", — сообщила официальный представитель Западно-Сибирского СУ СК на транспорте Яна Стрижова.

Спасатели обнаружили на месте крушения вертолета Ми-8 в Красноярском крае оба "черных ящика".

Известно, что разбившийся Ми-8 авиакомпании "ЮТэйр-Вертолетные услуги" столкнулся в районе Ванкорского нефтяного месторождения с внешней подвеской другого вертолета, экипаж которого сумел посадить свое воздушное судно. Об этом заявил РИА Новости представитель Росавиации.

В Госдуме надеются на ослабление антироссийской риторики

Предстоящий визит сенатора-республиканца Рэнда Пола в Москву может способствовать нормализации атмосферы в двусторонних отношениях, считает член комитета Госдумы РФ по международным делам Инга Юмашева.

Ранее сообщалось, что американский сенатор проведет в понедельник в Москве встречи с представителями Госдумы, Совета Федерации и МИДа.

"Мы всегда приветствуем желание американских законодателей приехать в Москву. Расцениваем это как жест доброй воли. Тем более что сенатор Пол использует для этого время своего небольшого отпуска. Рассчитываем, что предстоящие встречи сенатора в Госдуме, Совете Федерации и МИДе станут источником конструктивных идей и возобновлением широкого взаимоуважительного диалога", — заявила РИА Новости Юмашева, которая находится с визитом в Вашингтоне.

Она считает, что "по возвращению в Вашингтон сенатор Пол сможет объективно свидетельствовать о потенциале российско-американского сотрудничества, отвечающего насущным интересам простых граждан по обе стороны океана".

"Может тогда антироссийская риторика, которую я слышу сейчас, находясь в американской столице, ослабнет и громче зазвучат суждения здравого смысла", — сказала Юмашева.

Украинская армия в плачевном состоянии

Бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко в эфире телеканала NewsOne рассказал о бедственной ситуации, сложившейся в украинской армии.

По его словам, материально-техническое обеспечение войск настолько плачевное, что офицеры и солдаты вынуждены покупать запчасти к автомобилям и расходные материалы за свой счет.

"Мне звонят и рассказывают: дают денежное обеспечение, но стоят машины, а запчастей нет — ремонтируйте за свои. Лопаты нет — покупайте за свои. Какая-то смазка — покупайте за свои. Даже с того мизерного денежного обеспечения идут вынужденные поборы. Офицер, который отвечает за жизнь, за обеспечение своей части или подразделения, обязан заботиться о солдатах, и когда государство не дает, то они вынуждены тратить свои деньги", — рассказал Гриценко.

Кроме того, он заявил, что в украинской армии отсутствует квалифицированный командующий состав, из-за чего многие военнослужащие подают рапорты об увольнении.

Массовое убийство в Мексике

Сразу 11 человек были убиты неизвестными, ворвавшимися в жилой дом в городе Сьюдад-Хуарес на севере Мексики в штате Чиуауа.

По данным Diario de Juarez, среди погибших есть две женщины. Полиция сообщила, что на телах некоторых жертв замечены следы пыток.

На территории Чиуауа действуют несколько преступных группировок, ведущих борьбу за контроль над поставками наркотиков в США. Несколько лет назад Сьюдад-Хуарес был признан самым криминальным городом мира — число убийств в нем составило 3,1 тысячи за год, но властям удалось исправить положение, число преступлений серьезно снизилось.

Как панд спасают от жары? Associated Press Детеныш дикой панды был впервые обнаружен в китайском заповеднике Вулонг

Система климат-контроля в вольерах для больших панд в берлинском зоопарке работает при температуре, утвержденной китайскими специалистами (+24 градуса), никакой угрозы для здоровья животных такое охлаждение не представляет, рассказала представитель зоопарка Филин Хахмайстер.

Она добавила, что в настоящее время панды предпочитают покидать вольеры только ранним утром, когда температура воздуха на улице прогревается до комфортных для них 25-26 градусов выше нуля. Однако иногда они гуляют и вечером, выбирая для променада закрытые от публики участники открытого вольера, добавила представитель зоопарка.

Рекордно высокая температура воздуха до 40 градусов сохраняется в отдельных частях Германии с начала недели. В Берлине температура воздуха в течение двух недель не опускается ниже 32 градусов.