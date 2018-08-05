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Стивен Сигал в Москве

Пока все спали: Сигал – в МИД РФ, пожар на танкере, покушение на Мадуро

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
В мире
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О событиях минувшей ночи и раннего утра читайте в традиционной подборке Sputnik Молдова.

КИШИНЕВ, 5 авг – Sputnik. Стивен Сигал назначен специальным представителем МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей. Об этом сообщили во внешнеполитическом ведомстве РФ.

"Задача — содействие дальнейшему развитию российско-американских отношений в гуманитарной сфере, включая взаимодействие в сфере культуры, искусства, общественных и молодежных обменов. Речь идет об общественно-политической должности, не предполагающей денежного вознаграждения", — пояснили в МИД.

В международной практике, как сообщили в министерстве, можно провести параллели с функциями послов доброй воли ООН.

Покушение на Мадуро

На президента Венесуэлы Николаса Мадуро совершено покушение во время публичного мероприятия, приуроченного в очередной дате создания Национальной боливарианской гвардии.

Министр связи и информации Хорхе Родригес сообщил, что к трибуне на проспекте Боливара, где находился Мадуро, были направлены несколько летательных аппаратов со взрывчаткой. Ранения получили семеро гвардейцев. 

Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото.
© AFP 2018 / JUAN BARRETO
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Глава верховного суда Венесуэлы Майкель Морено назвал терактом покушение на президента.

Мадуро пообещал добиться максимального наказания для тех, кто совершил покушение на его жизнь.

В подготовке неудавшегося покушения он обвинил правые силы в сотрудничестве с колумбийскими правыми и президентом страны Хуаном Мануэлем Сантосом. Также он заявил, что некоторые из организаторов покушения живут в американской Флориде, и попросил Дональда Трампа о помощи в борьбе с этими "террористическими группами".

Тела погибших в ЦАР журналистов доставили в РФ

Тела погибших в Центральноафриканской республике российских журналистов доставлены в Москву в ночь на воскресенье из Парижа, сообщил РИА Новости источник в аэропорту "Шереметьево".

"Тела журналистов перевозили рейсом 1144 компании Air France. На месте их встречали представители следствия. Тела будут отвезены на судмедэкспертизу", — рассказал собеседник. 

Андрей Кортунов
© Sputnik / Виталий Белоусов
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В ЦАР 30 июля погибли Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль, у них были просроченные удостоверения различных СМИ. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "убийство".

Как сообщил Центр управления расследованиями, они снимали документальный фильм о присутствии российских военных инструкторов в ЦАР, при этом в МИД России назвали абсурдными сообщения о расследовании деятельности в ЦАР частной военной компании, указав, что ведомство еще в марте сообщало об отправке инструкторов в эту страну.

Пожар на танкере

Пожар произошел в машинном отделении танкера у берегов японской префектуры Тиба недалеко от Токио, сообщений о пострадавших и утечке нефтепродуктов не поступало.

По данным телеканала NHK, танкер Front Hakata под флагом Багамских островов доставлял нефть из Саудовской Аравии в Японию.

Весь экипаж танкера – граждане Индии. Они проводят работы по тушению пожара. К танкеру также были направлены четыре катера береговой охраны Японии и вертолет. Причины возгорания устанавливаются.

"Пропажа" Порошенко 
Пожарник на месте ЧП
CC0 / Pixabay / skeeze
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Президент Украины Петр Порошенко не появляется на работе с начала недели и отсутствует после окончания крестного хода в Киеве, поскольку "не удержался от соблазна отдохнуть за границей", пишет Страна.ua.

Отмечается, что глава государства перестал появляться на рабочем месте с начала недели — вскоре после крестного хода Украинской православной церкви Московского патриархата, приуроченного к 1030-летию крещения Руси.

Как сообщили источники издания, президент Украины может находиться либо в своих владениях в Испании, либо на яхте в Средиземном море у берегов Сардинии. Также существует третья версия, согласно которой Порошенко все же решил отдохнуть в своей стране, но в условиях секретности.

Теги:
журналисты, пропажа, пожар, танкер, покушение, Петр Порошенко, Николас Мадуро, Стивен Сигал, Япония, Венесуэла, Россия
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