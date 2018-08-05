Пока все спали: Сигал – в МИД РФ, пожар на танкере, покушение на Мадуро

КИШИНЕВ, 5 авг – Sputnik. Стивен Сигал назначен специальным представителем МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей. Об этом сообщили во внешнеполитическом ведомстве РФ.
"Задача — содействие дальнейшему развитию российско-американских отношений в гуманитарной сфере, включая взаимодействие в сфере культуры, искусства, общественных и молодежных обменов. Речь идет об общественно-политической должности, не предполагающей денежного вознаграждения", — пояснили в МИД.
В международной практике, как сообщили в министерстве, можно провести параллели с функциями послов доброй воли ООН.
Покушение на Мадуро
На президента Венесуэлы Николаса Мадуро совершено покушение во время публичного мероприятия, приуроченного в очередной дате создания Национальной боливарианской гвардии.
Министр связи и информации Хорхе Родригес сообщил, что к трибуне на проспекте Боливара, где находился Мадуро, были направлены несколько летательных аппаратов со взрывчаткой. Ранения получили семеро гвардейцев.
Глава верховного суда Венесуэлы Майкель Морено назвал терактом покушение на президента.
Мадуро пообещал добиться максимального наказания для тех, кто совершил покушение на его жизнь.
В подготовке неудавшегося покушения он обвинил правые силы в сотрудничестве с колумбийскими правыми и президентом страны Хуаном Мануэлем Сантосом. Также он заявил, что некоторые из организаторов покушения живут в американской Флориде, и попросил Дональда Трампа о помощи в борьбе с этими "террористическими группами".
Тела погибших в ЦАР журналистов доставили в РФ
Тела погибших в Центральноафриканской республике российских журналистов доставлены в Москву в ночь на воскресенье из Парижа, сообщил РИА Новости источник в аэропорту "Шереметьево".
"Тела журналистов перевозили рейсом 1144 компании Air France. На месте их встречали представители следствия. Тела будут отвезены на судмедэкспертизу", — рассказал собеседник.
В ЦАР 30 июля погибли Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль, у них были просроченные удостоверения различных СМИ. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "убийство".
Как сообщил Центр управления расследованиями, они снимали документальный фильм о присутствии российских военных инструкторов в ЦАР, при этом в МИД России назвали абсурдными сообщения о расследовании деятельности в ЦАР частной военной компании, указав, что ведомство еще в марте сообщало об отправке инструкторов в эту страну.
Пожар на танкере
Пожар произошел в машинном отделении танкера у берегов японской префектуры Тиба недалеко от Токио, сообщений о пострадавших и утечке нефтепродуктов не поступало.
По данным телеканала NHK, танкер Front Hakata под флагом Багамских островов доставлял нефть из Саудовской Аравии в Японию.
Весь экипаж танкера – граждане Индии. Они проводят работы по тушению пожара. К танкеру также были направлены четыре катера береговой охраны Японии и вертолет. Причины возгорания устанавливаются.
"Пропажа" Порошенко
Президент Украины Петр Порошенко не появляется на работе с начала недели и отсутствует после окончания крестного хода в Киеве, поскольку "не удержался от соблазна отдохнуть за границей", пишет Страна.ua.
Отмечается, что глава государства перестал появляться на рабочем месте с начала недели — вскоре после крестного хода Украинской православной церкви Московского патриархата, приуроченного к 1030-летию крещения Руси.
Как сообщили источники издания, президент Украины может находиться либо в своих владениях в Испании, либо на яхте в Средиземном море у берегов Сардинии. Также существует третья версия, согласно которой Порошенко все же решил отдохнуть в своей стране, но в условиях секретности.