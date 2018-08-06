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Египет

В Египте нашли новую статую Сфинкса

CC0 / Pixabay / NadineDoerle
В мире
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Тема:
Утро с нами! (76)
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Уникальную находку пока не спешат поднимать не поверхность во избежание возможных повреждений.

КИШИНЕВ, 6 авг — Sputnik. В египетском Луксоре рабочие во время ремонта дороги обнаружили под землей новую статую Сфинкса, об этом заявил глава управления по делам памятников древности провинции Мухаммед Абдель Азиз.

Чиновник отметил, что статуя имеет аналогичную знаменитому Сфинксу в Гизе форму льва с человеческим лицом.

Специалисты пока не торопятся извлекать древний памятник из земли, чтобы не повредить его из-за резких климатических изменений.

Пирамида Хеопса в Гизе
© Sputnik / Ю. Яснев
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Создать Сфинкса в Гизе распорядился Хефрен, четвертый фараон Четвертой династии Древнего царства (ок 2500 г. до н.э). Высеченная из скалы статуя льва с человеческим лицом до сих пор остается крупнейшей в мире.

Считается, что Хефрен приказал придать собственные черты лицу этого чудовища (сфинкс в переводе с арабского — "отец страха"). Все последующие фараоны, по мнению историков, считали своим долгом, не трогая основу Сфинкса, "обновлять" только его голову, стремясь, как и Хефрен, добиться максимального сходства с собой.

Тема:
Утро с нами! (76)

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Теги:
сфинкс, археологи, находка, раскопки, Гиза, Египет, Примечательные факты
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