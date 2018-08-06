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Пока вы спали: землетрясение в Индонезии, нападение акулы и задания на дом

© AP Photo /
В мире
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О событиях минувшей ночи читайте в традиционной подборке Sputnik Молдова.

КИШИНЕВ, 6 авг — Sputnik. Число жертв землетрясения на индонезийском острове Ломбок превысило 80 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями в Индонезии.

По последним данным ведомства, погибли 82 человека, сотни пострадали. Несколько тысяч человек эвакуированы в безопасные места.
Кроме того сообщается, что несколько тысяч домов были повреждены.

Игорь Никоарэ
© Facebook / Igor Nicoara
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По данным очевидцев, землетрясение было сильным, толчки ощущались на популярном у туристов острове Бали.

Сведений о том, что среди пострадавших в зоне землетрясения на индонезийских островах Бали и Ломбок есть туристы из России, не поступало, сообщали ранее в Ростуризме.

На египетском курорте акула убила туриста из Чехии

Турист из Чехии был убит акулой на популярном египетском курорте Марса-Алам, сообщает Daily Mail со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что турист был убит в 20 километрах от берега во время погружения с аквалангом. Останки мужчины были обнаружены на пляже курортного города.
Как сообщило издание, мужчина отдыхал в Марса-Алам вместе со своей женой и ребенком. Местные власти создали специальную группу по расследованию инцидента.

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Последний случай смерти туристов от акулы в Египте произошел в 2015 году, когда животное убило туристку из Германии.

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© Youtube / Storyful Rights Management
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Школьные задания на дом: отменят или уменьшат объем

Первоклассников в Молдове освободят от выполнения домашнего задания, а ученики II-IV классов будут делать меньше уроков. Это, если говорить вкратце, предполагает инициатива министерства образования, культуры и исследований республики, которая подразумевает изменение концепта домашнего задания для всех этапов общего образования.

Как заявила в интервью Sputnik старший консультант управления общего образования профильного министерства Наталья Грыу, дети, которые только завершили дошкольный цикл обучения (детсад), в течение первого полугодия в школе должны будут выполнять домашнее задание, но не в письменной форме.

"Письменные задания исключат для этой категории. Также в течение нескольких недель уроки на дом не будут задавать ученикам пятых классов. То есть речь идет о детях, которые переходят с одного цикла обучения на другой — им нужно время на адаптацию", — пояснила собеседница.

Согласно предложенной инициативе, продолжительность выполнения домашнего задания не должна превышать у второклассника полтора часа, а у ученика III и IV классов — два часа.

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Теги:
задание на дом, акула, подземные толчки, жертвы, землетрясение, нападение, образование, Чехия, Индонезия, Египет, Молдова, Примечательные факты
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