На выдумку хитры: в Китае испытали гиперзвуковой летательный аппарат

Аппарат способен доставлять ядерные боеголовки и преодолевать любую существующую в настоящее время систему противоракетной обороны.

КИШИНЕВ, 6 авг — Sputnik. Китайская корпорация аэрокосмической науки и технологий провела успешное испытание гиперзвукового летательного аппарата "Синкун-2" ("Звездное небо"). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение Китайской академии аэрокосмической аэродинамики.

"Синкун-2" — это волноплан, то есть он получает ускорение благодаря тем ударным волнам, которые образуются после прохождения звукового барьера.

Испытание прошло в пятницу, 3 августа, на одном из полигонов на северо-западе Китая. Аппарат находился в воздухе десять минут, за это время он совершил ряд маневров на высоте 30 километров и приземлился в заданном районе.

© РИА Новости, Инфографика Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57

Сообщается, что академия три года занималась его разработкой.

Как пишет газета Global Times со ссылкой на китайских военных экспертов, аппарат способен доставлять ядерные боеголовки и преодолевать любую существующую в настоящее время систему противоракетной обороны благодаря своей высокой скорости и непредсказуемой траектории.