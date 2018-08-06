Хиросима вспоминает о жертвах атомной бомбардировки

Исполнилось 73 года со дня массового уничтожения сотен тысяч людей в японских городах Хиросима и Нагасаки.

КИШИНЕВ, 6 авг — Sputnik. В понедельник японский город Хиросима отметил 73-ю годовщину американской атомной бомбардировки. Во время церемонии прозвучали призывы к миру, свободному от ядерного оружия.

© Sputnik / Бомбардировки Хиросимы и Нагасаки нельзя оправдать войной

Минута молчания в память о мирных людях, заживо сгоревших в огне атомного взрыва и погибших от лучевой болезни, была объявлена в Парке мира ровно в 8.15 утра (2.15 по кишиневскому времени). Именно в этот момент 6 августа 1945 года на город Хиросима была сброшена атомная бомба. В результате ядерной бомбардировки погибли 140 тысяч человек, в том числе люди, умершие в больницах от ожогов и лучевой болезни.

На церемонии было зачитано послание его участникам от генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша.

"Напряженность между ядерными и неядерными государствами растет. Ядерные арсеналы обновляются и в некоторых случаях расширяются. Принятие в прошлом году договора о запрете ядерного оружия продемонстрировало международную поддержку, направленную на полное устранение угрозы ядерного оружия, а также разочарование тем, как медленно достигается эта цель", — отмечается в послании генсека ООН.

Мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи подчеркнул, что в мире накоплено свыше 12 тысяч ядерных боезарядов и трагедия Хиросимы может повториться. Он призвал хранить память о трагедии: "Если люди забудут историю или не будут смотреть ей в лицо, ужасная ошибка может повториться", — сказал мэр Хиросимы.

Спустя три дня, 9 августа 1945 года бомбардировщик вооруженных сил США сбросил вторую атомную бомбу на город Нагасаки. В общей сложности обе бомбардировки унесли жизни около 214 тысяч человек. Это единственные в истории примеры боевого применения ядерного оружия против людей.