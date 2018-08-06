Такое можно увидеть только раз в жизни: житель Техаса снял духа в небе

В США сняли невероятное облако, похожее на ангела, парящего над горизонтом.

Странный силуэт в небе наблюдали недавно жители штата Техас. Это явление успел запечатлеть на фото житель города Дэнни Ферраро. Он ехал в автомобиле, когда увидел среди облаков "силуэт ангела".

Ферраро выложил фото в социальные сети. Под его постами появились комментарии, подтверждающие, что "духа" видели и другие люди. Сообщается, что облако в виде ангела появилось спустя несколько дней после страшной аварии с человеческими жертвами.

Но, как отметили некоторые пользователи сети, ангел, скорее всего, возник, чтобы сообщить людям грядущие изменения и опасности. Недавно в Сети появилось видео "Бога", идущего по облакам>>>