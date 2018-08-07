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Железнодорожный светофор

Сворачивая рельсы: почему украинцы испугались закрытия границ с Россией

© Sputnik / Сергей Пятаков
В мире
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Ранее министр инфраструктуры Украины заявлял, что Киев рассматривает вариант прекращения железнодорожного сообщения с Москвой.

КИШИНЕВ, 7 авг — Sputnik. Украинская экономика окончательно рухнет в случае закрытия границы с Россией, заявил депутат Верховной рады от Радикальной партии Игорь Мосийчук одному из частных телеканалов. Об этом сообщило РИА Новости

По его мнению, прекращение железнодорожного сообщения ударит прежде всего по гражданам Украины, которые работают за границей, но также нанесет и огромный ущерб народному хозяйству в стране.

"Миллионы украинцев, как бы к ним кто ни относился, но это все же украинцы, украинские граждане, работают на территории Российской Федерации. И если завтра, условно говоря, границы закроют, то как людям до дома добираться — почтой, бандеролью? И на чем им потом зарабатывать? А наша экономика, которая и так в стагнации благодаря нашим попрошайкам окончательно рухнет", — сказал Мосийчук.

Air Moldova
© Sputnik / Rodion Proca
Из Кишинева в Киев и обратно за один день

Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что Киев рассматривает вариант закрытия железнодорожного сообщения с Москвой. В конце 2017 года он также утверждал, что убытки украинской стороны от такого решения составят лишь одну гривну.

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При этом в государственной администрации железнодорожного транспорта ("Укрзализныця") сообщали, что самым прибыльным украинским поездом в 2017 году стал состав "Киев — Москва", он принес почти шесть миллионов долларов. Вместе с тем пассажирские перевозки дальнего сообщения на Украине были в целом глубоко убыточными. Общий убыток составил 3,5 миллиарда гривен (около 2,13 миллиарда молдавских леев).

С октября 2015 года между странами полностью отсутствует авиасообщение, этот шаг стал инициативой Киева. Пассажирские поезда еще ходят, но их число уменьшилось в несколько раз по сравнению с тем, что было до госпереворота на Украине. Сейчас между странами нет прямых поездов российского формирования.

Через Украину проходит лишь один транзитный поезд "Москва — Кишинев — Москва". Остальные составы, соединяющие Россию и Украину, принадлежат "Украинским железным дорогам" и железнодорожным администрациям стран СНГ.

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Теги:
поезда, железнодорожное сообщение, закрытие, границы, Кишинев, Молдова, Москва, Киев, Россия, Украина, Общество
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