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Российские боевые корабли на Главном военно-морском параде ВМФ РФ.

У НАТО нервная дрожь: российские боевые корабли вошли в пролив Ла-Манш

© Sputnik / Александр Гальперин
В мире
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В составе отряда ракетный крейсер "Маршал Устинов" и большой противолодочный корабль "Североморск".

КИШИНЕВ, 7 авг — Sputnik. Отряд российских боевых кораблей вошел в пролив Ла-Манш. В составе отряда ракетный крейсер "Маршал Устинов" и большой противолодочный корабль "Североморск".

Корабли военного флота России вошли в пролив из Северного моря. После участия в Главном военно-морском параде, который состоялся 29 июля в Санкт-Петербурге в честь Дня ВМФ, кораблям предстоит выполнять задачи в рамках дальнего похода в Атлантическом океане, сообщают российские СМИ. В Атлантике они будут проводить тренировки и учения по борьбе за живучесть, по оказанию помощи терпящим бедствие на воде. Кроме того, им поставлена задача охранять и оборонять отряды кораблей, находящиеся в море. 

​Остальные корабли, принимавшие участие в параде, возвращаются в места постоянного базирования. Ранее сообщалось, что 1 августа в Балтийском море начались учения ВМФ России, в которых участвуют до десяти кораблей.

Для российского Северного флота проход через Ла-Манш — традиционный путь в Атлантику. Тем не менее каждое появление в проливе кораблей под Андреевским флагом вызывает нервную реакцию в странах НАТО.

Например, когда в октябре 2016 года через Ла-Манш прошли авианосец "Адмирал Кузнецов", атомный крейсер "Петр Великий", большие противолодочные корабли "Вице-адмирал Кулаков" и "Североморск", замглавы минобороны Великобритании Майк Пеннинг назвал это "сигналом".

LIVE: День ВМФ в Санкт-Петербурге
© Ruptly .
Главный военно-морской парад в честь дня ВМФ России

"Большинство из нас считали, что холодная война окончена. Мы думали, что можем наблюдать за угрозами из других частей света и выстраивать свою оборонную политику соответствующим образом, — процитировали его слова РИА Новости. — В последние месяцы нам пришлось вспомнить о старом враге. Мы видели, как их флот прошел через Ла-Манш – возможно, это знак того, что они могут сделать", — сказал он.

Ракетный крейсер "Маршал Устинов" — второй корабль серии 1164 "Атлант". Введен в эксплуатацию в 1986 году. Водоизмещение — 11280 тонн. Скорость хода — 32 узла. Автономность плавания — 30 суток. На борту артиллерийское, зенитное, ракетное, противолодочное вооружение. Стоит один вертолет Ка-27.

​Большой противолодочный корабль "Североморск" введен в эксплуатацию в 1988 году. Несет современное вооружение, в том числе два ЗРК "Кинжал". В авиационной группе — два вертолета Ка-27ПЛ.

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Теги:
"Североморск", "Маршал Устинов", ВМФ России, Ла-Манш, Оборона
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