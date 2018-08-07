Молдавская и армянская телеведущие "вызывают сатану" не чарами, а языками

Эти девушки - популярные ведущие на молдавском и армянском ТВ, они практически без малейшей запинки произносят скороговорки. У кого из них это получается круче?

КИШИНЕВ, 7 авг – Sputnik. Армянская теледива Диана Гулян призналась в кадре, что ее визитная карточка не глаза, а язык. Она подряд произносит известные и малоизвестные скороговорки, практически без малейшей запинки, отмечает Sputnik Армения. А один из комментаторов на YouТube пишет, что "так и сатану вызвать можно".

Диана Гулян (Армения)

Посмотрели мы это видео и вспомнили, что в Молдове тоже есть "мастер скороговорок". Зовут ее Габриела Анточел, видео с ее упражнениями "гуляет" в Сети уже давненько. Предлагаем оставить комментарии с вашей оценкой, у кого из девушек лучше всего получается "тараторить и балагурить".

Габриела Анточел (Молдова)