Названы города, где транспорт удобнее, чем в Кишиневе

КИШИНЕВ, 8 авг — Sputnik. Рейтинг возглавила Ницца, жители которой в среднем стоят в пробках всего 22 часа в году, тратят около 40 минут на дорогу до работы и обратно и покупают проездной на месяц за 1,25% своей зарплаты, сообщают французские СМИ.

Вторую строчку занял эквадорский город Куэнка, замкнул тройку испанский Бильбао. Французская Тулуза и итальянская Катания расположились на четвертом и пятом местах соответственно.

Всего в рейтинг вошло 74 города. Россия представлена Москвой (на 47-м месте) и Санкт-Петербургом (на 59-м). Несмотря на разницу в размерах городов, москвичи и петербуржцы тратят примерно одинаковое время на одну поездку в среднем: 67 и 69 минут.

Петербург также уступает Москве по доступности транспорта — на проезд в среднем тратится 3,4% средней зарплаты москвича и 6,7% средней зарплаты петербуржца. Зато в городе на Неве меньше пробок — за год в заторах жители проводят по 54 часа, а в Москве — по 91.

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Составители учитывали среднее время поездки на общественном транспорте, время ожидания на остановке, расстояние в пути, количество пересадок, сделанных за одну поездку, а также время, потраченное на ожидание в пробке, и дороговизну проездного билета с учетом средней зарплаты.