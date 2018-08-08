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Ночная Земля: вид на поверхность планеты из космоса

В США назвали космос новой ареной для военных действий

CC0 / Pixabay / Free-Photos
В мире
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Глава Пентагона Джеймс Мэттис сравнил космос с полем боя таким же, как земля и воздух.

КИШИНЕВ, 8 авг — Sputnik. Министр обороны США Джеймс Мэттис поддержал идею создания оперативного командования космическими силами внутри американских Вооруженных сил. Об этом сообщило РИА Новости.

"Нам следует рассматривать космос как развивающийся театр военных действий. Создание оперативного командования, конечно, является одним из вариантов", — приводят СМИ США слова Мэттиса.

В июне Трамп поручил Пентагону создать отдельный род войск — Военно-космические силы — в связи с опасениями за безопасность американской инфраструктуры в космосе.

Восхождение солнца над землей в открытом космосе
CC0 / Pixabay / qimono
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По словам Мэттиса, ведомство полностью поддерживает эту инициативу и работает над реализацией идеи. Глава Пентагона отметил, что космос — "такое же поле боя, как земля, воздух и море".

На уязвимость американских космических объектов ранее указывал директор НАСА Джим Брайденстайн. По его словам, потеря GPS-сигнала грозит США "остановкой жизнедеятельности".

Сейчас в структуре Вооруженных сил США действуют шесть географических (Африканское, Европейское, Тихоокеанское, Северное, Южное, Центральное) и четыре функциональных (Стратегическое, Транспортное, Киберкомандование и Командование специальных операций) командования.

Опасность гонки вооружений

В июле палата представителей конгресса США одобрила проект оборонного бюджета, в котором предусмотрено финансирование создания эшелона космических средств для перехвата баллистических ракет.

В российском МИД раскритиковали это решение и призвали Вашингтон отказаться от развязывания космической гонки вооружений.

Космический грузовик SpaceX Dragon во время стыковки с МКС
© Photo: Roscosmos/Oleg Artemyev
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Также серьезную озабоченность возможностью подобного развития событий высказали в Йоханнесбургской декларации лидеры стран БРИКС. Главы пятерки призвали не превращать космос в арену для военной конфронтации и подчеркнули, что предотвращение размещения оружия в космосе "поможет избежать огромной опасности для международного мира и безопасности".

Сейчас ни одна страна не имеет оружия в космосе, хотя, согласно международным соглашениям, запрет на размещение касается только оружия массового уничтожения.

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Источник: США хотят разместить в Европе модернизированное ядерное оружие
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Теги:
космическое оружие, гонка вооружений, космос, вооружения, Пентагон, Джеймс Мэттис, Вашингтон, США, Оборона
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