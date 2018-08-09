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Пока вы спали: убийство 138 журналистов, Брэд Питт - "алиментщик", атаки в Газе

© Sputnik .
В мире
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О событиях минувших вечера и ночи читайте в традиционной подборке Sputnik Молдова.

КИШИНЕВ, 9 авг — Sputnik. С 2000 года в Мексике убиты 138 журналистов, сообщает Национальная комиссия по правам человека страны. По данным комиссии, еще 21 сотрудник СМИ пропал без вести с 2005 года.

"Тревожный рост убийств и исчезновений сотрудников СМИ отражает то, что происходит на национальном уровне в части безопасности", — отмечается в докладе правозащитников.

Число убийств, совершенных в стране в 2017 году, составило почти 31,2 тысячи, сообщал ранее Национальный институт статистики и географии латиноамериканской страны.

Рассмотрение дела журналиста К. Вышинского, архивное фото.
© Sputnik / Стрингер
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В последние годы Мексику захлестнула волна насилия, вызванная во многом противоборством наркокартелей за контроль над транзитом кокаина в США. Всего в Мексике с начала этого года убито почти 16 тысяч человек, что на 18% выше аналогичных показателей первой половины 2017 года.

ВВС Израиля атаковали объекты боевиков в секторе Газа

Израильская авиация атаковала свыше 100 "стратегических военных целей" в секторе Газа в ответ на ракетные обстрелы со стороны палестинских боевиков, сообщила армейская пресс-служба.

По данным военных, в результате уничтожены штабы, туннели, тренировочные лагеря, арсеналы и производственные объекты, которые использовало правящее в анклаве движение ХАМАС.

"Удар был нанесен в ответ на ракеты, выпущенные из сектора Газа по израильской территории в течение вечера и ночи", — сказано в армейской сводке.

Зарубежные страны. Израиль
© Sputnik / Виталий Белоусов
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По данным палестинских медиков, в результате бомбежек погибли три человека, в том числе женщина и ребенок.

С вечера среды военные насчитали примерно 150 пусков ракет из сектора Газа, из которых 25 перехвачены противоракетными комплексами "Железный купол".

ВВС Израиля совершили налет на объекты палестинских боевиков в Газе — армия>>>

Наибольший урон нанес первый залп по приграничному городу Сдероту, где реактивный снаряд попал в жилой дом и были ранены по меньшей мере двое израильтян. Сирены тревоги продолжали звучать всю ночь, предупреждая население приграничных районов о новых обстрелах из анклава.

Питт ответил на претензии Джоли по алиментам

Голливудский актер Брэд Питт в ответ на претензии Анджелины Джоли по поводу алиментов заявил, что выплатил бывшей супруге более 9 миллионов долларов,сообщили американские СМИ.

Питт и Джоли ведут бракоразводный процесс. Ранее сообщалось, что актриса обратилась в суд с заявлением, в котором обвинила Питта в том, что с момента расставания он не заплатил ей и детям "никакой значительной суммы".

Вячеслав Бонча
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В ответном обращении адвокаты Питта оспорили это утверждение. Сообщается, что он "одолжил" актрисе 8 миллионов долларов, чтобы она могла купить дом, в котором проживает в настоящий момент. Также Питт потратил 1,3 миллиона долларов для оплаты счетов в пользу Джоли и их совместных детей. Кроме того, юристы обвинили сторону Джоли в манипулировании освещением процесса в СМИ.

Адвокат Джоли в свою очередь назвал ответ команды Питта "наглой попыткой" скрыть истину и отвлечь внимание от факта, что актер не исполняет свои обязанности по обеспечению детей.

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Теги:
отражение, ввс израиля, пока все спали, атаки, алименты, журналисты, развод, убийство, Анжелина Джоли, Брэд Питт, Палестина, Газа, Мексика, Лос-Анджелес, Израиль, США, Общество
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