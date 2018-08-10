Пока вы спали: бунт в тюрьме, преследование подлодки и налет на рэпера

КИШИНЕВ, 10 авг — Sputnik. Как и утверждали астрологи и прочие доморощенные маги, старт второй пятницы августа не обошелся без громких эксцессов. Непонято лишь: виной тому одна из сторон луны, солнечные бури, не долетевшая до Земли планета Нибиру, или все-таки человеческий фактор? Но уж бурно развивались ночью события в следственном изоляторе в Киеве.

© Sputnik / Igor Zarembo Житель Молдовы остался без автомобиля при попытке пересечь границу

Заключенные устроили взрывы, облили горючим и пытались поджечь сотрудников правоохранительных органов из-за обысков в учреждении.

Правоохранители искали в камерах мобильные телефоны и другие гаджеты. Во время обыска нашлось и это, а еще — ножи, кастеты, взрывные пакеты. "Вторжение" сотрудников пенитенциара подследственным не понравилось. Как сообщили журналистам в Генпрокуратуре Украины, заключенные, используя средства мобильной связи, действуя по предварительному сговору группой лиц устроили бунт. Они готовили организацию массовых беспорядков.

"В частности, заключенные угрожали физической расправой и убийством, облили сотрудников правоохранительных органов бензином и пытались поджечь, а также бросали самодельные взрывные устройства, начиненные металлическими предметами, в результате чего последним причинены телесные повреждения", — говорится в сообщении.

Да в Швеции тоже было неспокойно. В одной из местных тюрем заключенные напали на осужденного за теракт в Стокгольме.

"Гражданин Узбекистана Рахмат Акилов, осужденный на пожизненное заключение по делу о теракте в Стокгольме, был атакован в тюрьме одним из заключенных", — сообщает шведское телевидение SVT со ссылкой на отчет сотрудников шведской государственной службы исполнения наказаний и пробации.

Взяли за жабры

Фрегат Черноморского флота "Адмирал Эссен" во время весеннего похода в Средиземном море обнаружил американскую подлодку, российские военные более двух часов преследовали и держали ее на прицеле. Охота на "акулу" происходила на фоне обострения конфликта в Сирии еще в апреле, но об этом стало известно только сейчас, сообщает газета "Известия" со ссылкой на главкомат ВМФ России.

"Фрегат Черноморского флота "Адмирал Эссен" отследил и взял на сопровождение американскую подлодку типа "Огайо" во время последнего похода", — пишет издание.

По его данным, в апреле во время похода в Средиземном море "Адмирал Эссен" преследовал и держал на прицеле американскую подлодку более двух часов. "Фрегат записал ее основные параметры. Они будут расшифрованы и присоединены к акустическому портрету субмарины", — пишет газета.

Фрегат "Адмирал Эссен" Черноморского флота выполнял задачи в составе постоянной группировки Военно-морского флота РФ в Средиземном море. Фрегат вышел из Севастополя в марте и вернулся на базу в конце июня.

Совсем не медленно

В Испании ограбили известного пуэрториканского певца и одного из исполнителей песни Despacito (переводится как "медленно") Дэдди Янки. Неизвестный, представившийся артистом, вынес из его номера гостиницы в Валенсии ювелирные украшения на сумму около €2 млн. В настоящее время правоохранители изучают записи с камер видеонаблюдения и опрашивают возможных свидетелей.

Алло, вы в "галактике"

Samsung официально представила новый Galaxy Note 9 На церемонии в Barclays Center в Нью-Йорке презентовали смартфон Samsung Galaxy Note 9. По словам представителя компании Дрю Блэкорда, новинка может похвастаться самым большим из когда-либо использованных в линейке Note дисплеем — 6,4 дюймов. Новейший смартфон оснащен датчиком считывания отпечатка пальца на задней панели, а также стилусом S-Pen с функцией дистанционного управления камерой, воспроизведением музыки и другими функциями. На нем установлена операционная система Android 8.1 Oreo.