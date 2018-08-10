В штате Теннесси впервые за девять лет привели в исполнение смертную казнь

Билли Рэй Айрик 133 преступником с 1916 года в Теннесси, в отношении которого была приведена в исполнение высшая мера наказания.

КИШИНЕВ, 10 авг — Sputnik. Власти американского штата Теннесси впервые с 2009 года привели в исполнение смертный приговор. Об этом сообщает издание Tennessean.

Отмечается, что к смертной казни был приговорён Билли Рэй Айрик, который в 1986 году убил семилетнего ребёнка.

"Я только хочу сказать, что мне действительно жаль. И это… это всё", — цитирует газета последние слова преступника, которому было 59 лет.

Fixed livestream of press conference describing execution of Billy Ray Irick. Watch it here https://t.co/pH2aF5x8BA — Tennessean (@Tennessean) 10 августа 2018 г.

Он стал 133 человеком с 1916 года в Теннесси, в отношении которого была приведена в исполнение высшая мера наказания.

Сообщается, что во время своего 32-летнего заключения осужденный множество раз обращался к суду с просьбой отложить исполнение приговора, ссылаясь на психическое нездоровье и на то, что использование препаратов, входящих в состав смертельной инъекции, нарушает его конституционные права. Последний раз суд пошел ему навстречу в 2014 году.