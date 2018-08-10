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US dollars and rubles inside a currency exchange office of a Sberbank

Центробанк объяснил причины падения рубля

© Sputnik / Maksim Bogodvid
В мире
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В Центробанке заверили, что у организации достаточно инструментов, которые способны обеспечить финансовую стабильность.

КИШИНЕВ, 10 авг — Sputnik. Падение курса рубля напрямую связано с сообщениями о возможном введении новых антироссийских санкций Америки. Об этом говорится в официальном сообщении Банка России.

Bani, dolar, portmoneu
© Sputnik / Владимир Сергеев
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"Такие эпизоды волатильности уже возникали ранее на фоне обсуждения санкционных ограничений и имели временный характер", — заявили в финрегуляторе.

В Центробанке заверили, что у организации достаточно инструментов, которые способны обеспечить финансовую стабильность. Банк может начать корректировать ежедневный объем покупки иностранной валюты на внутреннем рынке. Кроме того, рубль поддерживают существенные продажи экспортной валютной выручки.

В России второй день продолжается активный обвал рубля — из-за анонсированных новых американских санкций.

Официальный курс доллара, который Центробанк РФ выставил на пятницу, 10 августа, составляет 66,28 рубля. Это на 2,69 рубля больше, чем сегодня (63,59 рубля). Евро подорожал на 3 рубля — с 73,82 рубля до 76,82 рубля.

На торгах на Московской бирже к вечеру четверга доллар стоит 66,26 рубля (плюс 0,71), евро — 76,61 рубля (плюс (,048).

Ранее сенат США представил законопроект, ужесточающий санкции против России. Согласно ему, должны быть усилены меры по противодействию политикам и бизнесменам. Также санкции коснутся и госдолга. Конгрессмены заявили, что жесткие меры будут отменены только в том случае, если российская сторона изменит политику в Сирии и на Украине.

Внешнеполитическое ведомство России назвало надуманным предлог, под которым в США намерены ввести новые санкции против России, и заявило о проработке ответных мер.

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