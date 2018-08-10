Ответ для Анджелины: что заявил Брэд Питт супруге, с которой разводится

КИШИНЕВ, 10 авг — Sputnik. Голливудский актер Брэд Питт в ответ на претензии Анджелины Джоли по поводу алиментов заявил, что выплатил бывшей супруге более девяти миллионов долларов, сообщают американские СМИ.

Питт и Джоли ведут бракоразводный процесс. Ранее сообщалось, что актриса обратилась в суд с заявлением, в котором обвинила Питта в том, что с момента расставания он не заплатил ей и детям "никакой значительной суммы".

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Адвокаты Питта оспорили это утверждение. Сообщается, что он "одолжил" актрисе восемь миллионов долларов, чтобы она могла купить дом, в котором сейчас живет. Еще 1,3 миллиона Питт потратил на оплату счетов в пользу Джоли и их совместных детей. Кроме того, юристы обвинили сторону Джоли в манипулировании освещением процесса в СМИ.

Адвокат Джоли, в свою очередь, назвал ответ команды Питта "наглой попыткой" скрыть истину и отвлечь внимание от того, что актер не исполняет обязанности по обеспечению детей.

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О том, что Джоли подала документы на развод с Питтом, стало известно в конце сентября 2016 года. Актриса объяснила свое решение "непримиримыми разногласиями между супругами" и попросила у суда оставить шестерых детей с ней.