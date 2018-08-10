Опасное мясо: почему употребление говядины может привести к смерти

КИШИНЕВ, 10 авг — Sputnik. Первым источником опасных и неуязвимых супербактерий, способных вызвать эпидемии среди людей, может стать говядина и другие виды мяса, выращиваемые на фермах с применением антибиотиков. Об этом пишут биологи в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports.

"Присутствие бацилл, способных вырабатывать энтеротоксины, во многих образцах говядины и курятины из Египта говорит о том, что эти микробы могут стать серьезной угрозой для общественного здоровья. Дальнейшее использование антибиотиков может заставить этих бактерий "передать" эту способность другим, более опасным микробам", — пишут Камелия Осман из университета Каира (Египет) и ее коллеги.

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В последние годы перед медиками все шире и острее становится проблема появления так называемых "супербактерий" — микробов, стойких к действию одного или нескольких антибиотиков. Среди них есть как редкие возбудители инфекций, так и очень распространенные и опасные патогены, такие как золотистый стафилококк (Staphilococcus aureus) или пневмококк (Klebsiella pneumoniae). Возникла реальная опасность того, что все антибиотики потеряют свою эффективность и медицина вернется в "темные века".

Главными "инкубаторами" таких микробов, как считают ученые, недавно стали животноводческие фермы, где антибиотики используются для ускорения роста мясных пород скота. И на фермах, и в больницах сосредоточены большие количества и потенциальных носителей инфекции, и самих бактерий, и антибиотиков, заставляющих их эволюционировать и не дающих "обычным" бактериям вытеснить менее плодовитых супермикробов.

В последние годы, как отмечает Осман, фактически во всех странах мира постоянно возникают скандалы, связанные с импортом или производством говядины или других сортов мяса, содержащих в себе большие количества опасных болезнетворных микробов.

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Подобные сообщения в СМИ побудили ученых провести свою собственную проверку качества мяса. Для этого они посетили один из рынков Каира, закупили 250 кусков говядины и курятины как местного, так и зарубежного производства, и изучили их "микрофлору" в лаборатории.

Как оказалось, примерно в половине из них присутствовали большие количества микробов из рода бацилл. При этом треть из них содержала в себе споры или активные клетки микроба вида Bacillus cereus, одного из возбудителей острой диареи и прочих инфекций желудочно-кишечного тракта. В отличие от других микробов, их крайне сложно уничтожить во время варки еды, так как их споры выдерживают температуру в 100 градусов, а токсины не разлагаются от тепла.

Другие куски мяса содержали в себе те виды бацилл, которые обычно встречаются в почве, воде и в других природных средах и не связываются с различными инфекциями. Ученые проверили, могут ли они навредить человеку, проанализировав то, какие гены, связанные с производством токсинов, присутствуют в их ДНК.

Как оказалось, больше половины микробов были носителями гена cytK, одного из главных "боевых ядов" Bacillus cereus, а примерно 30-40% из них могли производить и другие опасные для человека токсины — nhe, hbl, entFM и прочие опасные бактериальные белки.

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Многие из этих микробов, больше половины от их общего числа, были стойкими к действию пенициллина и многих других антибиотиков, которые сегодня применяются и в клиниках, и на фермах. С другой стороны, "антибиотики последней надежды", такие как ванкомицин и хлорамфеникол, пока убивают почти всех этих бацилл — лишь 3% микробов успело выработать "иммунитет" к этим препаратам.

Что интересно, обе этих необычных особенности "мясных" бацилл возникли независимо друг от друга. Это, как считают Осман и ее коллеги, говорит о том, что самые опасные версии таких микробов еще не появились. Они могут возникнуть уже в ближайшие годы, если антибиотики будут по-прежнему применяться в больших количествах, а фермы не будут соблюдать элементарные санитарные нормы, препятствующие проникновению микробов в мясо.