09:49 11 Августа 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.11
  • USD16.48
  • RUB0.25
  • RON4.12
  • UAH0.61
Поиск
Срочно:
Такси в Москве.

Московский таксист сыграл в машине легендарную песню о Молдове

© Sputnik / Руслан Кривобок
В мире
Получить короткую ссылку
Тема:
Утро с нами! (95)
47 0 0

В российской столице водитель такси продемонстрировал неплохую игру на баяне, исполнив на этом инструменте легендарную "Смуглянку".

Московская пресса пишет, что азы сольфеджио таксист освоил за полтора года. Мужчина рассказал о том, что хочет заработать на домик в Крыму и играть там по вечерам на веранде.

"Смуглянка", которую спели дети из Таджикистана, растрогала интернет >>>

Ну а композицию, которую вы услышали на видео, знают все от мала до велика.

Песню "Смуглянка" написали еще до войны, осенью 1940 года поэт Яков Шведов и композитор Анатолий Новиков.

Песня вошла в сюиту этих авторов о молдавских партизанах времен Гражданской войны и борьбы с румынскими оккупантами. Создать все это произведение попросило политуправление Киевского военного округа — для окружного ансамбля песни и пляски. В сюиту вошло семь песен.

В Таллинне исполнили знаменитую песню о молдаванах >>>

Но в начале войны ноты этого цикла исчезли из бумаг композитора. Позже некоторые песни были восстановлены по черновым наброскам. "Выжила" таким образом и "Смуглянка". Но большую часть периода Великой Отечественной на радио и в другого вида трансляциях она не звучала — негоже было, по мнению многих чиновников от культуры, петь любовь и романтику, когда нужно бить фашиста. Оставим суждения апологетов культпросвета на их совести. Скажем лишь, что в 1944 году композитору Новикову позвонил художественный руководитель Краснознаменного ансамбля Александр Александров, и спросил, нет ли у него новых песен.

"Я принес ему несколько новинок, в том числе и "Смуглянку". К великому моему удивлению, именно эта веселая, лирическая песенка про любовь молдавской девушки больше всего понравилась прославленному музыканту", — вспоминал Новиков.

Примечательно, что события фильма "В бой идут одни старики", который окончательно прославил "Смуглянку" на весь Союз, относятся к 1943 году, когда шли бои на Днепре, а сама эта песня впервые прозвучала только в 1944 году. С той поры, с предпоследнего года войны, "Смуглянка" звучала везде и всюду, подогревая боевой дух Красной Армии и партизан, и не только молдавских.

Песня "Смуглянка" заново сроднила Россию и Молдову >>>

Кроме того, у летчиков эскадрильи, послуживших прототипами для героев фильма, "коронной" песней в их ансамбле была никакая не "Смуглянка", а песня "С одесского кичмана". За что коренной одессит певец Леонид Утесов, в чей репертуар входила эта композиция, подарил эскадрилье приобретенный на свои средства истребитель.

Кстати, в результате проведенного в 2015 году журналом "Русский репортер" социологического исследования, текст песни "Смуглянка" занял 24-место в топе 100 самых популярных в России стихотворных строк, включающем, в числе прочего, русскую и мировую классику.

В разное время прославленную композицию исполняли и знаменитые молдаване — Надежда Чепрага и группа "Здоб ши Здуб".

Еще больше "мелодичных" новостей читайте в сюжете "Утро с нами!">>>>

Тема:
Утро с нами! (95)

По теме

До города поедем — как выглядели "таксисты" на вокзале почти сто лет назад
Откровения кишиневского таксиста: "бесплатный интим и магия 10 леев"
В Москве задержали таксиста, перевозившего пассажира в багажнике
Теги:
баян, Смуглянка, такси, видео, песня, музыка
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Перрон Центрального вокзал в Киеве
    До Таллина не далеко

    Маршрут поезда Киев – Рига, который будет также проходить через Минск и Вильнюс, планируется продлить до Таллина.

  • Олег Матвейчев, архивное фото
    За корочку хлеба

    Население, которое уезжает из Прибалтики в Великобританию, может заменяться гражданами Украины, которых гонит нищета, заявил политолог.

  • Пиво
    Сдавайте посуду!

    Эстония предлагает Латвии сдавать бутылки вместе: схема позволит купленную в одной стране тару возвращать в другой.

  • Нефтяные цистерны, архивное фото
    Слухи не комментируем

    Белнефтехим отказался комментировать слухи о том, что Россия может ограничить беспошлинные поставки нефти и газа в Беларусь с IV квартала этого года.

  • Туристическое лето - прогулка по улочкам Тбилиси
    Время прогулки

    Жаркое лето — это пора для отдыха и посещения красивых мест. Смотрите на видео Sputnik Грузия, как прошла экскурсия по улочкам прекрасного Тбилиси.

  • Граница
    Ваши документы?

    Несовершеннолетняя гражданка Демократической Республики Конго пыталась попасть в Абхазию по документам старшей сестры.

  • ЛиАЗ-6274
    Следующая остановка – Азербайджан

    Автобусы подмосковного Ликинского автозавода могут появиться на дорогах Азербайджана – готовится подписание ряда договоров.

  • Встреча глав МИД Армении и России Зограба Мнацаканяна и Сергея Лаврова (7 июня 2018). Москвa
    "Все в порядке"

    Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что в республике новая ситуация и все должны адаптироваться к ней, в том числе российские коллеги.

  • Хакер за монитором компьютера, иллюстративное фото
    Секретов нет

    Центр анализа и расследования кибератак и компания Documentolog прокомментировали ситуацию вокруг сообщений об уязвимости в системе документооборота Казахстана.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Знаменитый сердитый кот с хозяйкой
Что умеют кошки: они влияют на правительства и захватывают мир
O zi la vama Tudora, cu muzică, nervi și voie bună
Смотрите на видео, что творят молдаване во время заторов на границе
10 мест на земле, где всегда лето
Десять мест на Земле, где вечное лето

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться