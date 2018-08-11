Пока вы спали: мятежный Бухарест, взрыв в Бразилии и потом в Венесуэле

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КИШИНЕВ, 11 авг — Sputnik. На митинге на площади Победы в румынском Бухаресте вчера произошли столкновения демонстрантов с правоохранителями. Полиция применила слезоточивый газ. Более 400 пострадавших.

© REUTERS / Inquam Photos/Octav Ganea Полиция в Бухаресте разгоняет протестующих слезоточивым газом и водой

Основные претензии протестующих к властям — коррупция, низкая зарплата и попытки правящей партии контролировать судебную систему. Многие из митингующих приехали из-за рубежа. Они требуют отставки действующего премьера и правительства в целом

Правящая Социал-демократическая партия выразила недоумение протестами. Власти отметили, что провели ряд реформ в стране, в отношении ряда коррупционеров открыты уголовные дела, многих чиновников посадили.

Репортаж из мятежного Бухареста: стенка на стенку и слезоточивый газ>>>

Тем не менее участники акции заявили, что не приемлют факта нахождения во главе правящей в Румынии Социал-демократической партии (СДП) Ливиу Драгни — человека, осужденного на срок тюремного заключения.

Ад в бразильском городе

Около 30 человек получили ранения в пятницу в результате сильного взрыва на заводе в бразильском города Ипатинга штата Минас-Жерайс.

Как сообщает РИА Новости с ссылкой на канал Globo, взорвались емкости для хранения газа. Рабочие фабрики были эвакуированы. Раненые доставлены в госпитали, их состояние не вызывает опасений за жизнь, однако один человек получил сильное отравление угарным газом.

Взрыв был слышен во многих районах города. Полиция приняла решение эвакуировать близлежащие к заводу дома и школы.

"Большая вода" оставила тысячу семей без крова

Порядка 8 тысяч человек пострадали в Венесуэле в результате сильных наводнений, сообщил губернатор штата Амасонас Мигель Родригес.

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"Сейчас людей под угрозой водной стихии не осталось, все спасены, всего у нас 55 временных убежищ по всему штату, но более тысячи человек пришлось спасать из муниципалитета Атабапо", — приводит канал Globovision заявление Родригеса.

По данным главы МВД Нестора Ревероля, всего пострадала почти 1 тысяча семей. Сейчас со штатом Амасонас установлен воздушный мост для доставки предметов первой необходимости и питания для жителей.