Президент Румынии отреагировал на небывалые беспорядки в Бухаресте

Румынский лидер сделал первое заявление по поводу протестов в Бухаресте, в результате которых пострадали несколько сотен человек, а правоохранительным органам пришлось применить слезоточивый газ и воду.

КИШИНЕВ, 11 авг — Sputnik. Президент Румынии Клаус Йоханнис прокомментировал протесты, которые организовала Федерация румын отовсюду, в результате которых пострадали 247 человек. Митинг, который обещал быть мирным, сопровождался постоянными стычками между манифестантами и жандармами.

Некоторые протестующие бросали в сотрудников правоохранительных органов камни и мусор, применяли силу и жестоко избили двух жандармов, среди которых женщина. Кроме того, как сообщают местные СМИ, манифестанты украли у правоохранителей два пистолета.

Жандармы приняли решение разогнать протестующих, применив слезоточивый газ и воду. Между тем среди манифестантов большинство граждан протестовали мирно. Люди испугались решительных действий правоохранительных органов.

"В подлинной демократии каждый человек вправе протестовать, но насилие неприемлемо вне зависимости от политических взглядов. Решительно осуждаю жестокое вмешательство жандармерии, которое оказалось слишком непропорциональным в сравнении манифестациями большинства граждан на Площади победы", — написал румынский лидер на своей странице в Facebook.

По его мнению, попытка победить волю людей посредством насильственной реакции со стороны правоохранительных органов — прискорбное решение.

"Министр внутренних дел должен в срочном порядке предоставить объяснения по поводу событий сегодняшнего вечера", — отметил Йоханнис.

На данный момент число протестующих на площади перед правительством Румынии сократилось — люди разошлись после того, как жандармы пошли на решительные действия.

Манифестанты требуют отставки правительства страны, будучи недовольными, в частности, принятием недавних поправок в законодательство в области юстиции, отставкой главного прокурора Национального антикоррупционного управления Лауры Кодруцы Ковеси, действиями премьер-министра Виорики Дэнчилэ, которые митингующие считают неудачными.

Также участники акции заявили, что не приемлют факта нахождения во главе правящей в Румынии Социал-демократической партии (СДП) Ливиу Драгни — человека, осужденного на срок тюремного заключения.