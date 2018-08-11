Мятеж в Бухаресте: власти Румынии наносят ответный удар

Румынский лидер потребовал от генпрокурора страны установить личности и степень вины всех, кто участвовал в насильственных акциях на антиправительственном протесте в Бухаресте.

КИШИНЕВ, 11 авг — Sputnik. Президент Румынии Клаус Йоханнис потребовал от генерального прокурора скорейшего расследования действий жандармов для прекращения беспорядков на антиправительственном митинге в центре Бухаресте.

© AFP 2018 / Daniel Mihalescu Президент Румынии отреагировал на небывалые беспорядки в Бухаресте

"Попросил генерального прокурора Августина Лазэра в срочном порядке начать расследование, чтобы установить, какие методы использовали жандармы на протесте вечером на Площади победы. Также попросил генпрокурора определить законность этого вмешательства и быстро установить личность и степень вины всех, кто участвовал в насильственных действиях в столице", — написал Йоханнис на своей странице в Facebook.

Заявленный Федерацией румын отовсюду мирный митинг перерос в стычки между некоторыми манифестантами и жандармами. Напряженная ситуация возникла из-за присутствия в толпе групп провокаторов, которые откровенно нападали на представителей правоохранительных органов — двух жандармов, среди которых была женщина, жестоко избили и украли у них пистолеты. Другие протестующие, напротив, пытались заступиться за сотрудников полиции.

В результате беспорядков пострадали порядка 450 человек, 70 из них госпитализированы. Среди раненых как участники протеста, так и жандармы.

Манифестанты требовали отставки правительства страны, будучи недовольными, в частности, принятием недавних поправок в законодательство в области юстиции, отставкой главного прокурора Национального антикоррупционного управления Лауры Кодруцы Ковеси, действиями премьер-министра Виорики Дэнчилэ, которые митингующие считают неудачными.

Также участники акции заявили, что не приемлют факта нахождения во главе правящей в Румынии Социал-демократической партии (СДП) Ливиу Драгни — человека, осужденного на срок тюремного заключения.