Пока вы спали: стрельба в Москве, митинг в Бухаресте, и песня для Шойгу

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КИШИНЕВ, 12 авг — Sputnik. В Москве ночью стреляли на Волгоградском проспекте. Все происходило прямо как в кино, но было страшно: грабитель, пытаясь убежать от полицейских, атаковал их ножом. Патрульным пришлось открыть огонь. Преступник ранен и задержан. Двое полицейских госпитализированы, один в тяжелом состоянии.

"Пошли на второй круг"

© AFP 2018 / Daniel MIHAILESCU Мятеж в Бухаресте: власти Румынии наносят ответный удар

Вечером в субботу, 11 августа, на центральной площади Бухареста снова собрались десятки тысяч манифестантов. Участники антиправительственного митинга перекрыли движение вокруг площади Викторией.

На площади выстроились в оцеплении жандармы, полиция, представители скорой помощи SMURD. Митинг прошел спокойнее, чем в пятницу (задержан только один человек, он пыталсяпрорваться через оцепление), когда в столкновениях с полицией пострадали более 400 человек.

Антиправительственные протесты прошли и в других крупных городах Румынии — Сибиу, Клуже-Напоке, Тимишоаре, Яссах, Брашове, Бая-Маре.

Напомним, манифестанты требуют отставки правительства страны. Массовое недовольство вызвали, в том числе, ряд поправок в законы об юстиции, отставка главного прокурора Национального антикоррупционного управления Лауры Кодруцы Ковеси, действия премьер-министра Виорики Дэнчилэ, которые митингующие считают неправильными. Особое недовольство манифестантов вызывает тот факт, что правящую в Румынии Социал-демократическую партию возглавляет Ливиу Драгня — протестующие напоминают, что он был осужден судом и приговорен к тюремному заключению.

Кустурица посвятил песню Шойгу

Сербский режиссер Эмир Кустурица посвятил песню министру обороны РФ Сергею Шойгу как главному идейному вдохновителю Армейских международных игр на церемонии закрытия соревнований.

"Много раз в жизни я видел, как люди стреляют и людей убивают. Благодаря моему другу Сергею Кужугетовичу Шойгу сделана олимпиада, где стреляют и не убивают", — отметил Кустурица.

Как уточняется, он исполнил песню со своей группой The No Smoking Orchestra.

В России прошли Армейские международные игры АрМИ-2018 ". В 28 конкурсах, входящих в программу игр, приняли участие 189 команд из 32 стран, в том числе команда военнослужащих Сербии.