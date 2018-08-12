Пока вы спали: стрельба в Москве, митинг в Бухаресте, и песня для Шойгу

КИШИНЕВ, 12 авг — Sputnik. В Москве ночью стреляли на Волгоградском проспекте. Все происходило прямо как в кино, но было страшно: грабитель, пытаясь убежать от полицейских, атаковал их ножом. Патрульным пришлось открыть огонь. Преступник ранен и задержан. Двое полицейских госпитализированы, один в тяжелом состоянии.
"Пошли на второй круг"
На площади выстроились в оцеплении жандармы, полиция, представители скорой помощи SMURD. Митинг прошел спокойнее, чем в пятницу (задержан только один человек, он пыталсяпрорваться через оцепление), когда в столкновениях с полицией пострадали более 400 человек.
Антиправительственные протесты прошли и в других крупных городах Румынии — Сибиу, Клуже-Напоке, Тимишоаре, Яссах, Брашове, Бая-Маре.
Напомним, манифестанты требуют отставки правительства страны. Массовое недовольство вызвали, в том числе, ряд поправок в законы об юстиции, отставка главного прокурора Национального антикоррупционного управления Лауры Кодруцы Ковеси, действия премьер-министра Виорики Дэнчилэ, которые митингующие считают неправильными. Особое недовольство манифестантов вызывает тот факт, что правящую в Румынии Социал-демократическую партию возглавляет Ливиу Драгня — протестующие напоминают, что он был осужден судом и приговорен к тюремному заключению.
Кустурица посвятил песню Шойгу
Сербский режиссер Эмир Кустурица посвятил песню министру обороны РФ Сергею Шойгу как главному идейному вдохновителю Армейских международных игр на церемонии закрытия соревнований.
Как уточняется, он исполнил песню со своей группой The No Smoking Orchestra.
В России прошли Армейские международные игры АрМИ-2018 ". В 28 конкурсах, входящих в программу игр, приняли участие 189 команд из 32 стран, в том числе команда военнослужащих Сербии.