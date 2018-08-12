Опубликованы первые видеокадры с места стрельбы в Манчестере

Десять человек получили ранения разной степени тяжести, они были госпитализированы после стрельбы, произошедшей в британском Манчестере, сообщила местная полиция.

КИШИНЕВ, 12 авг — Sputnik. Первые кадры с места происшествия в Манчестере опубликованы в соцсетях, некоторые телеканалы их тутже показали.

Как рассказала журналистам руководитель сыксной полиции Дебби Дули, в результате ЧП пострадали 10 человек. Люди с ранениями различной степени тяжести доставлены в больницу.

"На данный момент десять человек находятся в больнице с легкими и тяжелыми ранениями. К счастью, большинство травм не опасны для жизни", — отметила представитель полиции.

В настоящее время на месте происшествия работают правоохранители. Выясняются обстоятельства происшествия.