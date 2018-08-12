Историческое событие: страны Каспия создадут экономический форум

Подписана конвенция о статусе Каспийского моря, работа над ним велась 22 года.

КИШИНЕВ, 12 авг — Sputnik. Страны Каспия создадут Каспийский экономический форум, заявил президент РФ Владимир Путин.

В казахстанском городе Актау прошла встреча лидеров России, Азербайджана, Казахстана, Туркмении и Ирана, по итогам которой был подписан исторический для региона документ — конвенция о статусе Каспийского моря, работа над ним велась 22 года.

"Принимаемые решения о создании Каспийского экономического форума позволят укрепить контакты между деловыми сообществами наших стран", — сказал Путин в ходе заседания Каспийского саммита.

Кроме экономического сотрудничества, "пятерка стран" (Россия, Азербайджан, Казахстан, Туркмения и Иран) высказались за укрепление безопасности в регионе.

Как заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев уверен, что конвенция о правовом статусе Каспия будет выступать гарантом безопасности в регионе.

"Конвенция является своего рода конституцией Каспийского моря, она призвана урегулировать весь комплекс вопросов, связанных с правами и обязательствами прибрежных стран, а также стать гарантом безопасности, и стабильности, и процветания региона в целом", — заявил журналистам президент Казахстана Нурсултан Назарбаев по итогам подписания конвенции, отмечает РИА Новости.

Он отметил, что "в процессе подготовки конвенции все страны исходили из интересов обеспечения политической стабильности, развития каспийского региона, сохранения и приумножения его природных богатств".

Вопрос определения правового статуса Каспийского моря актуализировался после распада СССР, когда появление новых субъектов международного права — государств Азербайджан, Казахстан и Туркмения — поставило вопрос о разграничении Каспия уже между пятью странами. Сложности определения статуса Каспия были связаны, в частности, с признанием его озером или морем, разграничение которых регулируется разными положениями международного права. Неурегулированность статуса Каспия являлась одним из препятствий для строительства Транскаспийского газопровода, который мог бы доставлять газ в Европу из Туркменистана и через Азербайджан по дну моря.