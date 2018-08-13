Пока вы спали: неспокойный Бухарест, инсульт Николая Носкова, митинги в США

КИШИНЕВ, 13 авг — Sputnik. В столице Румынии третья ночь прошла под знаком протестов. В отличие от предыдущих несонных ночей нынешняя была более-менее спокойной, хотя и шумной — протестующие явились с барабанами и вувузелами.

© AFP 2018 / Daniel MIHAILESCU Румынский жандарм жестоко избил протестующего в Бухаресте - видео

Не обошлось без задержаний: жандармы увели в отделение полиции 35-летнего мужчину, который "подозрительно себя вел".

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Напомним, манифестанты требуют отставки правительства страны. Массовое недовольство вызвали, в том числе, ряд поправок в законы об юстиции, отставка главного прокурора Национального антикоррупционного управления Лауры Кодруцы Ковеси, действия премьер-министра Виорики Дэнчилэ, которые митингующие считают неправильными. Также манифестанты не особо довольны тем, что правящую в Румынии Социал-демократическую партию возглавляет Ливиу Драгня — протестующие напоминают, что он был осужден судом и приговорен к тюремному заключению.

Вашингтон на стреме

На другом полушарии тоже прошли антиправительственные митинги.

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В Вашингтоне несколько тысяч противников ультраправых организаций собрались возле Белого дома и организовали шествия, приуроченные к первой годовщине событий в городе Шарлоттсвилль в штате Вирджиния, где во время аналогичного шествия ультраправых произошли массовые столкновения, в результате которых погиб один человек.

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В этот раз полиция намерена сделать все, чтобы не допустить беспорядков, несмотря на то что акции правых и левых пройдут фактически в одном месте — в сквере Лафайет напротив Белого дома. Стражи порядка обещали, что встанут живым щитом между митингующими и разделят сквер на две части. К обеспечению безопасности помимо полиции привлечены сотрудники Секретной службы США, которая охраняет первых лиц государства.

Позер на крыше

Сумасшедшее воскресенье выдалось и в Кишиневе. В центре города, напротив главпочтамта, мужчина пытался спрыгнуть с крыши здания. Переполох устроил "старый знакомый" экс-мэра молдавской столицы Дорина Киртоакэ.

Бывший градоначальник неоднократно "спасал" позера. Молодой человек несколько раз угрожал, что сбросится с рекламного щита или с одного из мостов, по которым проходят автострады столицы. Однако каждый раз, дождавшись спасателей, зевак и "скорой помощи", отказывался от своего намерения. Так произошло и в этот раз. Парень вовсе не пытался свести счеты с жизнью, а просто-напросто решил пощекотать нервы жителям города.

Известного музыканта разбил инсульт

Бывший участник рок-группы "Парк Горького", известный поп-исполнитель Николай Носков серьезно заболел. У него даигностировали инсульт. Об этом сообщил журналистам его коллега по сцене, основатль "ПГ" Александр Белов.

"Коля сейчас очень болен, у него был инсульт. Он находится в таком состоянии… Представляете, что значит пережить инсульт. Мы всех просим молиться о его здоровье и будем стараться делать все, чтобы врачи смогли поставить его на ноги", — сказал Белов в интервью программе "Абонент доступен" на латвийской радиостанции Baltkom.

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Николай Носков — советский и российский музыкант, певец, пятикратный обладатель премии "Золотой граммофон". Выступал в составе групп "Москва" и "Парк Горького". В марте 2017 года он был госпитализирован в тяжелом состоянии в госпиталь "Лапино", где перенес операцию по удалению тромба в шейном отделе. Из-за этого певцу пришлось отменить гастрольный тур "6:0", который был запланирован на апрель и май.