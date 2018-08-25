Пока все спали: пожар в отеле, незаконное голосование, инфекция в "Макдоналдс"

КИШИНЕВ, 25 авг – Sputnik. Сильный пожар произошел ранним утром в субботу в гостинице в Харбине в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая. В результате погибли не менее 18 человек, сообщает РИА Новости.

Речь идет об отеле с термальными источниками. По данным Центрального телевидения Китая, на борьбу с огнем направлены пять пожарных бригад. В тушении пожара задействованы 107 пожарных.

Сообщается, что загоревшееся строение — четырехэтажное кирпично-бетонное здание общей площадью около 18 тысяч квадратных метров. Площадь возгорания составляет около 400 квадратных метров.

Спасательные работы продолжаются. Причина возгорания устанавливается.

Харбин — популярное направление у туристов с российского Дальнего Востока.

Иностранцев обвинили в незаконном голосовании на выборах

Прокуратура в США предъявила 19 иностранцам обвинения в том, что они незаконно проголосовали на американских выборах в 2016 году, говорится в заявлении на сайте американского Минюста.

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"Роберт Дж. Хигдон, прокурор США восточного округа Северной Каролины сегодня объявил, что 19 иностранным гражданам было предъявлено обвинение, среди прочего, в незаконном голосовании", — сообщается в заявлении.

По данным следствия, обвиняемые подделали документы или предоставляли ложные данные, чтобы незаконно потребовать американское гражданство. При этом 12 обвиняемых — выходцы из стран Латинской Америки, три из Европы, три из Азии и один из Африки. Среди обвиняемых есть граждане Мексики, Гаити, Италии, Германии, Японии и Панамы.

Семья погибшего певца Принса подала в суд

Члены семьи американского музыканта Принса, погибшего от передозировки фентанила в 2016 году, подали иск в окружной суд штата Миннесота на лечившего и выписывавшего певцу медикаменты врача, сообщает телеканал ABC со ссылкой на полученный судебный документ.

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По данным телеканала, в иске утверждается, что врач-терапевт Майкл Шуленбург произвел неверное лечение и снабдил музыканта взывающими зависимость лекарствами без должного рецепта.

"Он не смог правильно оценить, диагностировать, лечить и консультировать Принса в отношении его очевидной зависимости опиатами и не предпринял необходимые разумные шаги, чтобы предотвратить заранее ясные фатальные результаты этой зависимости", — цитирует телеканал текст иска.

Ранее родственники Принса также подали в суд на больницу штата Иллинойс за оказание неверных медицинских услуг музыканту. Представляющий членов семьи музыканта адвокат Джон Гёц заявил, что они намерены отозвать данный иск в связи с новым иском против лечившего Принса врача. При этом они не исключают, что будет установлена "ответственность" и других причастных сторон.

Адвокат врача и представители больницы, в свою очередь, заявили телеканалу, что считают верным оказанное певцу лечение.

Инфекция в "Макдоналдс"

Власти США выявили 507 случаев заражения кишечной инфекцией среди жителей 15 штатов и города Нью-Йорк, съевших салаты в сети быстрого питания "Макдоналдс", говорится в заявлении Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

"Управление вместе с Центром по контролю и профилактике заболеваний США, федеральными и местными властями расследует вспышку заболевания cyclospora cayetanensis (циклоспора) в нескольких штатах, которая, скорее всего, связана с салатами из ресторана "Макдоналдс". В целом были зарегистрированы 507 подтвержденных лабораторным исследованием случаев среди тех, кто употреблял в "Макдоналдс" салаты", — говорится в заявлении на сайте управления.

В ведомстве также отметили, что 24 пострадавших госпитализированы, при этом случаев со смертельным исходом не было.

Как напоминает РИА Новости, ранее сообщалось, что сеть ресторанов быстрого питания "Макдоналдс" прекратила продажу салатов в трех тысяч ресторанах в США из-за подозрений на связь продукции со вспышкой кишечной инфекции. Американский центр по контролю и предотвращением заболеваний сообщал, что заболевание, вызванное паразитом cyclospora cayetanensis, было обнаружено у 90 человек. Четверть из пострадавших при этом сообщали, что незадолго до ухудшения самочувствия ели салаты "Макдоналдс".