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Модель демонстрирует одежду из новой коллекции

Модель решила дорого продать девственность: что думают ее коллеги

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
В мире
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Модели высказали свое мнение о скандале, разразившемся вокруг их коллеги, задумавшей продать невинность.

КИШИНЕВ, 26 авг — Sputnik. Скандал вокруг модели Махбубы Мамедзаде, которая ранее "выставила на торги" свою девственность, продолжает набирать обороты. Часть ее коллег по цеху резко раскритиковала подобное поведение, а другие вступились за девушку и нашли ей оправдание. 

Отмечается, что модель Махбуба Мамедзаде прославилась всего за день не только в Азербайджане, но и во всем мире, однако популярность ей обеспечило не участие в каком-нибудь крутом мировом проекте, а обычное объявление о продаже девственности за 100 тысяч евро, размещенное на хорошо известном в определенных кругах сайте Cinderella Escorts.

В интервью Sputnik Азербайджан модель заявила, что ни капельки не жалеет о своем поступке, поскольку устала от всех трудностей и мечтает о роскошной жизни не только для себя, но и для своей матери. Она даже готова выйти замуж за того человека, который заплатит ей эти деньги.

Заявление модели вызвало настоящую бурю, причем, слова девушки обсуждают не только пользователи соцсетей. Коллеги девушки по цеху в беседе с корреспондентом Sputnik Азербайджан выразили возмущение в связи с заявлениями Мамедзаде.

Обладательница титула II Vice Mrs. Top of the World-2015, военнослужащая войск специального назначения Азербайджана Теграна Бахрузи была шокирована, когда прочитала эту скандальную новость. Она считает, что Махбуба Мамедзаде не должна была идти на этот шаг, потому что деньги можно заработать и своим трудом, не продавая свою честь.

"Если человек сегодня продает свое тело, то в будущем продаст и свою родину. Если она мечтает о роскошной жизни, то пусть начнет зарабатывать деньги и идти к своей цели", — считает Бахрузи.

Модель отметила, что ей тоже было трудно, когда она переехала жить из России в Азербайджан.

"Мне было сложно, я много работала, служила, меня подставляли, но все равно я ни о чем не жалею. Это дало мне силы продвигаться вперед. Я никогда не сдаюсь, и ей не нужно было этого делать. Если Махбубе было так трудно, то лучше бы попросила у людей помощи, уверена, нашелся бы человек, который помог бы ей безвозмездно", — сказала Бахрузи.

По ее словам, даже если Мамедзаде осуществит задуманное и купит на эти деньги квартиру, ее никто никогда не будет уважать. Модель уверена, что девушка распространила эту информацию ради пиара.

Обладательница титулов Miss Photo Model Azerbaijan 2014, Miss Sharm, Miss Best Faces Jewel of the Day Кристина Замир, в свою очередь, заявила: "Первая реакция — шок: куда катится мир, что вообще происходит. Затем я приятно удивилась, что она девственница, ведь сделать гименопластику и продавать себя — это надо быть совсем глупой. Сначала подумала, что может быть она хотела показать людям, что не все модели легкодоступные, но потом поняла, что хвастаться тут нечем".

Модель считает, что никто не вправе кого-то судить, потому что каждый живет своей жизнью, но для нее такие вещи неприемлемы. По словам Замир, "лучше уж продать свою девственность один раз за большие деньги, уехать туда, где тебя никто не знает, и жить обычной жизнью, чем каждый день продавать себя разным мужчинам".

"Меня смущает один момент, зачем она не сделала это тихо?! Наверное, хотела поднять себе ставку. А больше всего меня повергло в шок другое — чем должна гордиться ее мать? Тем, что дочь ради хорошей жизни продает себя на аукционе? Уж если ты решила пойти на такой шаг, то сделала бы все втихую, чтобы потом мама могла людям в глаза смотреть. Зачем очернять свое имя таким образом?" — считает Замир. 

Кормящая грудью женщина
© Sputnik / Александр Паниотов
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Модель Самира Алиева заступилась за Махбубу Мамедзаде. По ее словам, большинство моделей выходят на подиум за границей, работают с крупными модельными агентствами, одним словом, из кожи вон лезут, чтобы добиться успеха, но практически никто этого не замечает. Алиева уверяет, что из-за этого у многих ее коллег опускаются руки.

"Знаете, я еще раз убедилась: главное не то, сколько ты зарабатываешь и каким образом это делаешь, а то, насколько хорошо ты все это от всех скрываешь. Ее девственность, и она может с ней делать все, что хочет. Лучше уж так, чем выходить замуж за богатого мужчину, притворяясь невинной", — считает Алиева.

Отмечается, что по условиям сайта Cinderella Escorts начальная ставка покупки девственности составляет 100 тысяч евро, но сумма сделки может измениться, если найдется больше желающих. На данный момент на сайте зарегистрировано огромное количество девушек из разных стран, которые выставили на продажу свою невинность. По имеющимся данным, 20% из заплаченных клиентами денег поступают на счет сайта.

Махбуба Мамедзаде — одна из востребованных в Азербайджане моделей. На данный момент она живет и работает в Турции, сотрудничает с агентством Brave Model Management, принимает участие во многих модных показах зарубежных брендов, рекламных роликах.

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