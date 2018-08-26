Пока все спали: смерть Маккейна, разрушительное землетрясение, ДТП

КИШИНЕВ, 26 авг – Sputnik. Сенатор США Джон Маккейн скончался в ночь на воскресенье в возрасте 81 года.

"Сенатор Джон Сидни Маккейн III умер в 04.28 дня (02.28 ночи воскресенья по кишиневскому времени — ред.)", — говорится в сообщении.

Как отметили в офисе сенатора, на смертном одре рядом с ним находились его жена Синди и родные. "На момент смерти он верно прослужил США 60 лет", — отмечается в заявлении.

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Маккейн на протяжении года боролся с агрессивной формой рака мозга. В пятницу родственники сенатора объявили, что он отказался от лечения из-за необратимого развития болезни, практически потеряв шансы на выздоровление.

У Маккейна была обнаружена одна из самых опасных опухолей мозга — глиобластома. Ему сделали операцию, однако затем ему потребовалось дополнительное лечение.

Соболезнования в связи с кончиной Маккейна выразили президент США Дональд Трамп и его предшественник Барак Обама, а также глава Пентагона Джеймс Мэттис.

Маккейн, один из наиболее влиятельных политиков в США, прошел путь от военнопленного в ходе войны во Вьетнаме до кандидата Республиканской партии в президенты США. На протяжении года он страдал от агрессивной формы рака мозга и провел последние месяцы, общаясь с родными и друзьями в своем доме в Аризоне.

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Сенатор известен жесткими позициями во внешней политике и репутацией "вольнодумца", который был готов отходить от общепринятых позиций своей партии, когда считал это правильным с моральной точки зрения.

Сильное землетрясение в Иране

Число пострадавших во время землетрясения на западе Ирана достигло 232, два человека погибли, передает иранское агентство Mehr со ссылкой на заявление генерал-губернатора провинции Керманшах.

Геологическая служба США (USGS) в ночь на воскресенье сообщила, что землетрясение магнитудой 6,1 произошло на западе Ирана. Толчки были зафиксированы в 22.13 субботы по времени UTC (1.13 по кишиневскому времени). Эпицентр землетрясения располагался в 31 километре к западу от города Джаванруд в провинции Керманшах. Очаг залегал на глубине 8,3 километра.

Иракский телеканал Al-Sumaria сообщил, что это землетрясение также почувствовали жители Багдада, провинций Киркук, Сулеймания, Дияла и Дахук, города Эрбиль и других районов страны.

Необычное ДТП

Три автомобиля врезались в самопроизвольно поднявшийся пролет разводного Володарского моста в Санкт-Петербурге. В итоге пострадали три человека.

Инцидент произошел вечером в субботу. По свидетельствам очевидцев, часть разводного моста самопроизвольно поднялась на 30-40 сантиметров, после чего в пролет врезались LADA Kalina, Nissan Qashqai и автобус ПАЗ.

Как сообщили в региональном управлении ГИБДД, 25-летний водитель ВАЗа госпитализирован в тяжелом состоянии, водители японской иномарки и автобуса доставлены в больницу в состоянии средней степени тяжести.

По факту происшествия начата проверка.

Пугачева пошутила над словами Вайкуле

Российская певица Алла Пугачева посоветовала своей коллеге Лайме Вайкуле побольше молчать. Об этом она заявила в шуточном видео, опубликованном в Instagram латвийской артистки.

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"Покажи язык! Я так и знала! У тебя язык без костей. С таким языком надо <…> молчать", — сказала она.

В ответ на это Вайкуле заявила, что у ее собеседницы язык с костями.

"Потому что я рыбу ела!" — пошутила Пугачева.

В начале августа Вайкуле заявила о том, что не поедет на гастроли в Крым ни за какой гонорар. По словам певицы, европейцам это запрещено. Позже, однако, артистка сообщила, что готова посетить полуостров, если с России снимут санкции, введенные после присоединения республики. Как отметила Вайкуле, в этом случае она даже готова выступить в Крыму бесплатно.