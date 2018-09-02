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Каменный мост в Москве

Пока вы спали: подросток упал с моста, поножовщина в Европе и протесты в Кишиневе

© Sputnik / Anton Denisov
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11 0 0

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КИШИНЕВ, 2 сен — Sputnik. Семнадцатилетний мальчик упал с Каменного моста в Москве на прогулочный теплоход, когда делал селфи, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Полиция
© Sputnik / Evgheni Panasenco
Уличная поножовщина входит в привычку некоторых кишиневцев

"С Каменного моста на прогулочный теплоход упал 17-летний молодой человек, который делал на мосту селфи", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что подросток получил травмы различной степени тяжести. В столичном управлении МВД подтвердили факт инцидента, но не стали сообщать подробности.

"Поступило сообщение о доставлении в медучреждение молодого человека, который совершил падение с моста по собственной неосторожности. Проводится проверка", — подчеркнули в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Ранила четырех человек

Женщина, находившаяся в состоянии крайнего возбуждения, в субботу вошла в здание коммунального музея североитальянского городка Каннето-суль-Ольо и с ножом набросилась на посетителей, сообщило вечером издание La Gazzetta di Mantova.

Затем она вышла на улицу и вновь пыталась ударить ножом прохожих. В результате этого нападения были ранены четыре человека. Позднее 54-летняя итальянка, получившая сильные ножевые ранения, скончалась. Угрозы для жизни остальных пострадавших нет.  

"Террористические мотивы"

Власти в Амстердаме заявили, что напавший с ножом на прохожих в центре города, по предварительным данным, имел "террористические мотивы", сообщает издание NL Times со ссылкой на совместное заявление минюста и полиции города.

Полиция разогнала унионистов
© Sputnik / Miroslav Rotari
Унионисты устроили стычки с полицией на выезде из Кишинева

Ранее сообщалось, что неизвестный ранил двух человек ножом у здания центрального вокзала в Амстердаме в пятницу, после чего был нейтрализован полицией. Нападавший с огнестрельным ранением и двое пострадавших при нападении были госпитализированы.

"Из первоначальных показаний подозреваемого следует, что его мотивом был терроризм", — сообщается в заявлении.

В документе также отмечается, что нападавший содержится в камере одиночного заключения, ему разрешено общаться с адвокатом. Несколько его электронных устройств были конфискованы, и следователи смогли изучить их данные.

Согласно заявлению, в понедельник состоится судебное заседание, по итогам которого будет решено, возможно ли дальнейшее содержание злоумышленника под стражей. Власти страны продолжают работать с коллегами из Германии.

Как сообщалось ранее, нападавшим является 19-летний уроженец Афганистана, у которого было разрешение на постоянное проживание в Германии.

Всем спасибо, все свободны.

Сторонники объединения Молдовы с Румынией (унионисты) поздно ночью завершили свой протест в Кишиневе. Днем толпа отправились пешком к выезду из Кишинева, потому что,по словам организаторов акции, полиция заблокировала въезд трех автобусов с участниками акции. На выезде колонна разделилась, часть отправилась дальше — в Ватру (населенный пункт в пригороде Кишинева), чтобы договориться с полицией о пропуске автобуса. Оставшиеся люди заблокировали трассу, из-за чего и возникла потасовка с полицией, сотрудники которой требовали разблокировать движение транспорта.

Манифестанты еще какое-то время протестовали на  центральной площади, а в автобусах полиция искала опасные предметы, так как поступил соответствущий "сигнал". Транспорт "отогнали" в Инспекторат полиции Страшенского района для проведения обысков. К счастью, в автобусах ничего не нашли.

 

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