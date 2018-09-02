Эхо "холодной войны": в Америке рассекретили планы по уничтожению СССР

КИШИНЕВ, 2 сен – Sputnik. Некоммерческий архивный институт при Университете Джорджа Вашингтона "Национальный архив безопасности" опубликовал материал, в котором рассказывается о планах США в 1960-е годы по уничтожению СССР и Китая как ведущих индустриальных держав, передает Sputnik Литва с ссылкой на зарубежные СМИ.

Материал основан на сопутствующих документах Единого интегрированного оперативного плана (Single Integrated Operational Plan, SIOP) от 1964 года. В них, в частности, рассматривается возможность применения ядерного оружия и говорится о необходимости уничтожить до 70 процентов промышленного потенциала СССР ударами по ядерным, военным и городским объектам.

Также американские власти не исключали массового истребления жителей СССР и Китая. Так, по оценкам плана SIOP в 1961 году ядерный удар США должен был привести к гибели 70 процентов населения советских городов. По оценкам 1962 года, эта цифра достигала 70 миллионов погибших в Советском Союзе. О прогнозах в плане SIOP от 1964 года ничего не известно, поскольку документы по-прежнему засекречены.

Главной целью американского ядерного удара было "уничтожение СССР и Китая как жизнеспособных обществ", отмечается в материале.

SIOP — это особо секретный комплекс оперативных документов, которые детально регламентируют боевое применение ядерного оружия США. Каждый год появляется новая редакция плана. С 2003 года вместо SIOP используется обозначение CONPLAN (Contingency Plan — "план действий при чрезвычайных обстоятельствах").